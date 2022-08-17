Зачем авиакомпании продают билетов на самолёт больше, чем мест на нём

Нередко в социальных сетях можно увидеть посты о том, что купленный на самолёт билет в итоге оказался недействительным и пассажира просто не пустили на его рейс. Называется такая ситуация овербукингом (overbooking). Она возникает, когда билетов на самолёт покупают больше, чем мест в салоне авиасудна.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Некоторые авиабилеты продаются с хорошей скидкой, но при этом есть один нюанс: их нельзя будет в случае чего обменять или сдать. То же самое касается определённых билетов типа «туда-обратно». Поскольку иногда пассажиры с подобными билетами не приходят на рейс, авиакомпании продают на этот рейс больше билетов, чем мест в самолёте. Поэтому может случиться так, что вас с билетами на руках просто не пустят на борт.

Узнать об овербукинге можно двумя способами. Первый - позвонить в авиакомпанию, второй - спросить об этом на стойке регистрации. Также признаком того, что у вас овербукинг, может быть невозможность пройти регистрацию онлайн или невозможность выбрать себе место и получить посадочный талон.

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