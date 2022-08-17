Куда отправиться в романтическое путешествие?

Встретить рассвет у берегов Босфора, поужинать в таверне на побережье Эгейского моря, уединиться на атолле с красивыми рифами… Где влюбленные смогут уединиться и разделить впечатления на двоих? Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Мальдивские острова

Видео дня

В этом райском месте даже самые заядлые скептики превращаются в романтиков. Красивая картинка с открытки внезапно становится явью – лазурная вода, белоснежный песок, огромные пальмы с листьями, под которыми можно уютно расположиться на весь день… Невероятное сочетание уединенности, отличного сервиса и первозданной красоты. Виллы на курортах располагаются рядом с теплым океаном или прямо над ними. В некоторых с прозрачным полом, можно даже не выходя из отеля, наблюдать за коралловыми садами и морскими жителями.

Сочи

Казалось бы, чем может удивить знаменитый курорт Краснодарского края? Уникальность этого места в том, что каждый здесь может найти то, что ему по вкусу. Если вы со своей половинкой любите мобильный отдых, можно разместить в стильных апартаментах в центре или Адлере, днем гулять в Ботаническом саду, отправиться к водопадам или в ущелье Белые скалы. Хорошим место для более спокойного отдыха станет Красная поляна. Там получить порцию увлечений можно, к примеру, отправившись в Скай парк. Популярны и комбинированные варианты отдыха – и горы, и море.

Бодрум

Это вовсе не та Турция, к которой привыкли многие российские туристы. Время, проведенное на Эгейском побережье, будет наполнено греческим колоритом. Белоснежные домики, навесные балконы, уютные сады, рыбацкие деревни на окраинах с тавернами. Днем можно познакомиться с античной историей – на территории бывшей Греции исторические ценности на каждом шагу. А в вечернее время погрузиться в яркую ночную жизнь или отправиться на вечернюю морскую прогулку.

Объединенные Арабские Эмираты

Еще одним городом для влюбленных можно назвать Дубай. И роскошный спа отдых, и ужин в ресторане с мишленовскими поварами, и полеты на воздушном шаре над пустыней, и бары с панорамными видами на город. Каждый день можно наполнить новыми запоминающимися красками – ведь Дубай славится своими небанальными развлечениями. Если хочется чего-то более особенного, выбирайте прогулку на верблюдах либо ночевку в пустыне. В природном оазисе Хатте посредине дюн миллионы звезд будут светить только для двоих, а утром свой путешествие можно продолжить в этнографической деревне или отправиться к искусственному озеру Al Qudra Lake.

Стамбул и Каппадокия