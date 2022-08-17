Чем еда в самолете отличается от ресторанной

Не секрет, что на высоте в несколько тысяч метров вкусовые ощущения сильно отличается от того, что есть на земле. Поэтому еду в самолете готовят не так, как мы привыкли. Также учитывается сложная логистика в аэропорте и до него. О том, чем на самом деле еда в самолете отличается от ресторанной — в материале “Рамблера”.

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Больше соли и приправ

Так как на высоте вкусовые ощущения притупляются, повара добавляют гораздо больше соли и специй в еду. По этой же причине при перелетах людям хочется пить томатный сок, а не другие напитки. Если вы попробуете еду из самолета уже на земле, то вам она покажется невкусной. Десерты будут слишком сладкие, а все остальное будет со слишком ярким вкусом, которого вы не будете ожидать. В некоторых авиакомпаниях добавляют недостаточно специй, поэтому на борту еда кажется пресной.

Еще больше калорий

Если вы соблюдаете диету и считаете калорийность блюд, то лучше вам не заглядывать в энергетическую ценность блюд из самолета. Дело в том, что еда на борту действительно очень калорийная. Авиакомпании прекрасно понимают, что во время перелета организм испытывает стресс, который нужно восполнить едой. Особенно калорийная еда на длительных перелетах. Если вы следите за фигурой, лучше заранее заказать определенное питание или разделить свою порцию на несколько часов.

Много консервантов