Россиянам рассказали, как пройти досмотр на границе России и Грузии

Туристы продолжают в тематических сообществах делиться секретами и лайфхаками по прохождению контрольно-пропускного пункта, чтобы из России попасть в Грузию.

Ключевое в таких поездках — это понимание затраченного времени. Если раньше на процедуру досмотра тратили целый день, то сейчас можно спокойно прождать и все сутки.

Так, туристы из России предлагают перед КПП заранее забронировать гостиницу, а после уже покорять марафон ожидания. С собой лучше взять еду, воду и головной убор.

Когда на КПП доходит очередь, то при осмотре первым дело обращают на количество алкоголя.