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3 часа назад

Российским туристам рассказали, как грамотно пройти досмотр на границе России и Грузии

runews24.ru

Туристы продолжают в тематических сообществах делиться секретами и лайфхаками по прохождению контрольно-пропускного пункта, чтобы из России попасть в Грузию.

Россиянам рассказали, как пройти досмотр на границе России и Грузии
Фото: runews24.rurunews24.ru

Ключевое в таких поездках — это понимание затраченного времени. Если раньше на процедуру досмотра тратили целый день, то сейчас можно спокойно прождать и все сутки.

Так, туристы из России предлагают перед КПП заранее забронировать гостиницу, а после уже покорять марафон ожидания. С собой лучше взять еду, воду и головной убор.

Когда на КПП доходит очередь, то при осмотре первым дело обращают на количество алкоголя.

Так, из Грузии в Россию можно провозить 3 литра алкоголя на одного взрослого. Лучше сразу учесть этот момент, чтобы не создавать прецедентных ситуаций и не задерживать очередь.

Лайфхаки,
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