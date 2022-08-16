Стюардесса рассказала, что может испортить отдых уже во время полёта

Девушка поделилась советами и рассказала о типичных ошибках, которые совершают на борту самолёта.
Еще не начавшийся отпуск молниеносно может испортить все впечатления и доставить неудобства окружающим. Так утверждает стюардесса Бет Виндзор, которая долгое время работала в компании British Airways.
Девушка назвала пять частых ошибок, которые делают пассажиры уже во время полёта. Эти ошибки портят отдых всем участникам поездки.
Полы на борту многих авиалайнеров считаются самыми грязными частями самолёта. Поэтому грибок или зуд после такого променада не заставит себя долго ждать.
Лучше вообще не трогать их лишний раз, особенно маленьким детям. Там чаще всего складируется мусор, который потом вычищают после окончания полёта.
Прежде всего такая вода является технической, поэтому пить её не нужно.
Если идея выбрать места с дополнительным пространством для ног кажется вам заманчивой, то всегда нужно помнить о том, что рядом с вами будут лететь кричащие младенцы.
Во время нахождения на высоте человеческий организм гораздо быстрее пьянеет, чем на земле. Поэтому лучше повременить использование увеселительных напитков до конца полёта.