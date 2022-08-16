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8 часов назад

Туроператоры рассказали, в консульствах каких стран проще и быстрее получить шенген

Ivyborg.ruиещё 1

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на туроператоров, оперативнее всего выдают разрешение на въезд венгерские дипломаты. Запись есть на ближайшие дни, оформление не занимает много времени, но визу ставят только на срок поездки.

В консульствах каких стран проще и быстрее получить шенген
Фото: Ivyborg.ruIvyborg.ru

Это часто не устраивает заявителей, поскольку у них есть планы на путешествия и в более поздние даты. Также туристы активно подают бумаги на оформление шенгена в консульства Италии, Франции, Германии и Финляндии.

«Отказов нет, однако ближайшая запись доступна только на середину октября. Изредка можно поймать даты в начале октября. Свободных окон на август и сентябрь не было уже в июле»,

– сообщают представители одной из туркомпаний.

Отмечается, что быстро работают сотрудники итальянской консульской службы. Процесс занимает от двух до трех недель. В остальных странах период выдачи визы — не менее 21 дня. Например, запись к дипломатам Великобритании идет на три недели вперед, однако сам процесс оформления занимает от 2,5 до трех месяцев.

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