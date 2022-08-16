В консульствах каких стран проще и быстрее получить шенген

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на туроператоров, оперативнее всего выдают разрешение на въезд венгерские дипломаты. Запись есть на ближайшие дни, оформление не занимает много времени, но визу ставят только на срок поездки.

Фото: Ivyborg.ru Ivyborg.ru

Это часто не устраивает заявителей, поскольку у них есть планы на путешествия и в более поздние даты. Также туристы активно подают бумаги на оформление шенгена в консульства Италии, Франции, Германии и Финляндии.

«Отказов нет, однако ближайшая запись доступна только на середину октября. Изредка можно поймать даты в начале октября. Свободных окон на август и сентябрь не было уже в июле»,

– сообщают представители одной из туркомпаний.