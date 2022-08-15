Жидкость в самолет брать нельзя, если только она не была куплена в магазине беспошлинной торговли «duty-free». «Рамблер» выяснил, почему в самолет нельзя проносить жидкости.

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По правилам авиации, «жидкость» — это не только вода, а также спиртные и другие напитки или содержимое с вязкой консистенцией. Например, крем, косметика и молочные продукты, включая сыр.

В ручной клади можно провозить жидкости, если они правильно упакованы. Тюбики необходимо поместить в прозрачный пакет или косметичку объемом не более ста миллилитров. Общий объем жидкости не должен превышать одного литра на человека.

Ограничения на провоз не распространяются на детей возрастом до двух лет. Для них можно пронести детское питание и кисломолочную продукцию. Однако смеси заранее лучше не готовить, так как невозможно проверить подлинность состава.

Также ограничения не распространяются на вещества, которые необходимы для питания или лечения больных сахарным диабетом 1 или 2 типа.

В баганжном отделении пассажиры могут провозить любое количество жидкостей и продуктов, которые к ним относятся. Например, любые напитки, кремы, гели и духи, сыры и прочее.

Мед, варенье и даже икру нужно обязательно сдать в багаж и тщательно упоковать перед полетом. Однако стоит учитывать ограничения по количеству продукта.

Например, если алкогольный напиток до 24% крепости, количество не ограничивается. Если крепость спиртных напитков от 24 до 70 %, то провезти можно не более пяти литров на пассажира. Алкоголь крепостью выше 70% провозить нельзя.

Ограничения на провоз жидкостей возникли по причине того, что под видом любой жидкости можно пронести легковоспламеняющиеся жидкие вещества или химические вещества, из которых можно создать взрывоопасную смесь.