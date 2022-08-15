Сколько надо заплатить, чтобы получить кешбэк в 2022 году

Председатель правительства Михаил Мишустин рассказал о старте осенних туров с кешбэком, который на юге России может составить до 20 тысяч рублей. «ФедералПресс» составил топ южных направлений и отелей, которые участвуют в программе туристического кешбэка.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Летний сезон отдыха подходит к концу, однако для поддержки внутреннего туризма правительство запускает осенние туры с кешбэком. Главной новинкой станет двойное увеличение максимальной суммы частичного возврата. Данное нововведение действует только на туры в направлении Дальнего Востока. Для туристов, отдыхающих на юге страны, все останется по-прежнему. Кешбэк – до 20 % от стоимости тура, максимальная сумма возврата средств – 20 тысяч рублей.

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«Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20 % ее стоимости. Рассчитываем, что этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек», – заявил Михаил Мишустин.

Старт продажи осенних туров с кешбэком начинается 25 августа и коснется поездок с 1 октября до 25 декабря включительно. Список отелей, которые буду участвовать в осенней программе, появится 25 августа.

«ФедералПресс» нашел варианты жилья, которые участвуют в летней программе и, наверняка, будут участвовать в осенней. Взяли самые популярные направления и рассмотрели в них стоимость дорогого и дешевого отдыха с расчетом получения полной выплаты кешбэка.

Сочи

Отель Pullman Sochi Centre 5*. Роскошный пятизвездочный отель, который давно стал одним из самых популярных в Сочи. Средняя цена за сутки в двухместном номере составит 40 тысяч рублей. Чтобы участвовать в программе лояльности, необходимо забронировать отель минимум на три дня, которые будут стоить в этом отеле порядка 120 тысяч рублей.

Получается, чтобы получить полный кешбэк в размере 20 тысяч рублей, достаточно отдохнуть в отеле Pullman Sochi Centre трое суток. Добавьте сюда трансфер и питание, затраченная сумма вырастет еще как минимум на 30 %. Самый дорогой номер стоит 110 тысяч рублей за сутки на одного человека. Три дня отдыха в нем обойдутся в 330 тысяч рублей. Кешбэк 20 тысяч рублей в такой ситуации окажется символическим, но приятным. Кстати, для получения полного кешбэка достаточно снять самый дорогой номер на один день.

Отель «Бархатные Сезоны Семейный Квартал 3*». Вопреки всеобщему мнению о дороговизне Сочи, тут есть и доступные отели, которые еще и участвуют в программе туристического кешбэка. Стандартный двухместный номер в отеле «Бархатные Сезоны Семейный Квартал» стоит от 3 тысяч рублей за сутки, завтрак в стоимость номера не входит. О получении полной стоимости кешбэка мы не говорим, для этого нужно проживать в отеле больше месяца. Однако если брать в расчет недельный отдых, то за него можно получить кешбэком 4 200 рублей, при затратах в 21 тысячу рублей.

Анапа

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Отель Grand Hotel Anapa 5*. Самый дорогой номер за сутки стоит 97 тысяч рублей. В вашем распоряжении будут апартаменты с личным бассейном и видом на море. При аренде такого номера работает приятная система «ультра все включено». Поэтому затраты на питание можно исключить, они уже включены в стоимость вашего отдыха. Три дня отдыха в таком номере обойдутся в 291 тысячу рублей. Туристический кешбэк в 20 тысяч рублей вам обеспечен.

В отеле есть и более скромный номер с видом на город. Его стоимость составляет 17 тысяч рублей. Для получения полного туристического кешбэка достаточно будет прожить в номере шесть дней, затратив при этом 119 тысяч рублей.

Отель «Богемания 3*». Достаточно экономный отдых можно провести в анапском отеле «Богемания». Цена за номер начинается от 2400 рублей за сутки. Недельный отдых здесь обойдется всего лишь в 16 800 рублей, кешбэком вернется 3 360 рублей. Также плюсом будет близкое расположение к пляжу, что редко можно увидеть в отелях с подобным ценовым сегментом. Питание не включено, все дополнительные услуги также за дополнительные средства.

Крым

Отель «Премьер Ореанда 5*». Роскошная гостиница на берегу Ялты. В шаговой доступности огромное количество достопримечательностей, исторических объектов. Самые дорогие апартаменты здесь носят имя Льва Голицына – основоположника виноделия в Крыму и одного из самых уважаемых исторических личностей времен Российской империи. Апартаменты «Лев Голицын» имеют 3 комнаты и возможность выбора типа кроватей, стоимость номера составляет 91 тысячу рублей за ночь для двух гостей. Для получения полного размера кешбэка достаточно прожить в отеле два дня и заплатить 182 тысячи рублей. Также в отеле есть и простые номера, стоимость которых начинается от 12 тысяч рублей. За недельный отдых в таком номере можно получить 16 800 рублей кешбэка при затратах в 84 тысячи рублей. Даже в самый дешевый номер отеля питание включено в стоимость проживания.

Отель «Вилла Валентина 3*». Один из самых популярных отелей в Крыму по соотношению цены и качества. Находится в городе Алушта. Цены за двухместный номер начинаются от 5 тысяч рублей. В шаговой доступности несколько пляжей, центральная набережная. Питание включено в стоимость. Недельный отдых в этом отеле обойдется в 35 тысяч рублей, из которых 7 тысяч рублей вернется назад кешбэком. При желании можно снять полулюкс стоимостью в 7 500 рублей, тогда недельный отдых обойдется в 52 500 рублей с кешбэком в 10 500 рублей.

Итог

Проанализировав цены на отдых в южном направлении, можно сделать вывод, что программа туристического кешбэка значительно сократит расходы населению, которое предпочитает отдых в доступных местах. К программе туристического кешбэка присоединилось большое количество отелей, начиная от дорогих и заканчивая дешевыми. Также осенний туристический кешбэк позволит людям сократить расходы на отдых и развить внутренний туризм.