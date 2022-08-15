Тревел-эксперт: как путешествовать по России в доме на колесах

Дома на колесах многие из нас привыкли видеть только в американских фильмах. В последние годы такие путешествия становятся все более популярными и в нашей стране. Плюсы такого туризма очевидны: все под рукой, не нужно думать о ночлеге и полная свобода передвижения. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказала, куда отправиться в путешествие на колесах.

Фото: М24 М24

Автодом или прицеп?

Видео дня

Автодом выглядит как большая машина или фургон, внутри которого мини-версия полноценного жилища. Разместиться в нем могут от двух до пяти человек – зависит от модели. Внутри есть спальные места, кухня и даже ванная комната. Другой вариант – кемпер-трейлер (дом с прицепом). Разница между ними в том, что второй цепляется к машине и при необходимости его можно отсоединить.

В некоторых прицепах условия точно такие же, как и в полноценном автодоме. Там есть спальня, мини-кухня и санузел, но бывают и более компактные варианты, где есть только место для ночного отдыха. Такие прицепы обычно выбирают для путешествий на короткие дистанции, но при этом нужно будет дополнительно позаботиться о том, где перекусить и принять душ.

Плюсы прицепа в том, что он существенно дешевле автодома (и покупка, и аренда). Также при необходимости его можно оставить на парковке в кемпинге и кататься по городу на машине. Минусы у него тоже есть: он сложнее в управлении, а во время движения, согласно ПДД, находиться в прицепе запрещено. Все путешественники должны сидеть в машине.

Плюсы и минусы путешествий на колесах

Главное преимущество домов на колесах – это их автономность. Можно поехать куда угодно, где есть дороги, и заночевать в любом месте с кемпингом. Кроме того, вы не привязаны к общепиту, поэтому берите те продукты, которые любите. Также у вас есть возможность готовить на собственной кухне, что особенно важно во время путешествий с детьми.

Управлять автодомом не намного сложнее, чем обычной легковушкой. К прицепу придется приноровиться – он менее маневренный, но тоже ничего сверхъестественного. Несмотря на то что тренд путешествия в доме на колесах набирает популярность, в России это делать пока сложнее, чем в Европе или в США.

Первая и главная проблема – не до каждой точки в РФ можно доехать на автомобиле. Другая сложность – у нас пока не так много мест для кемпинга, где можно припарковаться на стоянку, зарядить аккумуляторы, запастись водой и выбросить мусор. Хотя не исключено, что со временем она будет решена – специальные площадки постепенно появляются в разных регионах страны, особенно туристических.

Кроме того, быстро передвигаться и обгонять других водителей тоже не получится – на такой габаритной машине это опасно, и максимальная скорость, которую получится развить, – как правило, не более 60 километров в час. Если вы собираетесь покупать автодом, а не арендовать его, придется также позаботиться о том, где вы будете его хранить: нужен большой гараж или парковочное место, что тоже стоит немалых денег.

Сколько стоит

Путешествие в доме на колесах нельзя назвать дешевым удовольствием. Купить самый простой подержанный жилой прицеп можно за 600–700 тысяч рублей, большой и комфортабельный стоит до 15 миллионов рублей. Аренда обойдется в среднем в 13–15 тысяч рублей в сутки (стандартный автодом на семью с 3–4 спальными местами, кухней и ванной). Снять прицеп стоит дешевле – от 3 тысяч рублей в сутки.

Оплатить нужно будет все время аренды сразу, также оставить залог (зависит от модели) и в некоторых случаях предоставить маршрут поездки. Придется раскошелиться и на парковку в кемпинге. Простое место с базовым сервисом (зарядка аккумуляторов, вода, слив отходов) стоит в среднем от 500 до 1 000 рублей за ночь.

Для ценителей комфорта есть глэмпинги с удобной палаткой, кроватью, простыней с подогревом (если нужно) и зоной барбекю. Это удовольствие обойдется от 5 до 15 тысяч рублей за ночь. Не стоит забывать и о бензине, расход которого у дома на колесах больше, чем у обычной легковушки. Также в бюджет стоит внести траты на платные дороги.

Куда можно поехать

Планируя маршрут, желательно строить его так, чтобы от одного кемпинга до другого было не больше 200 километров. Иначе практически все путешествие придется провести за рулем.

Кемпинги в России пока не так хорошо распространены, но кое-где их уже довольно много. В первую очередь речь идет о Ленинградской области, территории вокруг Ладожского озера и Карелии. Неплохо обстоит дело в Московской области и у городов Золотого кольца.