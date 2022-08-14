Почему в самолете не дают парашют для пассажиров

Большинство пассажиров, которые сталкиваются с аэрофобией, интересует вопрос наличия парашютов. Кажется, что это логичный выход — снабдить пассажиров не только кислородными масками и надувными жилетами, но и другими средствами для спасения. "Рамблер" выяснил, почему это невозможно.

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Согласно международным правилам, наличие парашютов в самолете неэффективно и невыгодно. Для начала разберемся с выгодой.

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В среднем парашют весит 10 кг. Если снабдить им каждого участника полета, то вес составит от 700 кг до 7 тонн. Так как грузоподъемность разных лайнеров отличается, придется освобождать некоторые места. А это ведет к убыткам авиакомпаниям.

Неэффективность подразумевает то, что в момент крушения человек без необходимой подготовки просто не сможет правильно надеть парашют и осуществить прыжок. Более того, из-за сильной тряски порой просто невозможно добраться до выхода. У пилотов и персонала тоже нет личных парашютов, чтобы они не рассматривали возможность оставить падающий самолет с пассажирами.

Даже если вы добрались до аварийного выхода, пассажирский самолет летит на скорости до 1000 км/ч. При такой скорости воздух становится очень плотным как стена. Если выпрыгнуть из самолета без подготовки, человек моментально сломает все кости. А высота в 10 км, на которой обычно летает самолет лишит вас возможности дышать.

Если самолет не снизится вовремя, при разгерметизации на высоте 10 км человек проживет меньше минуты, из-за кислородного голодания он просто потеряет сознание. И даже если представить, что кто-то преодолел все испытания, выжил и выпрыгнул, после падения ему вновь придется выживать, но уже в дикой природе.

В общем, шанс на спасение настолько ничтожный, что сократить доходы на 30% — слишком большая цена для этого. К тому же, пережив подобный опыт, выжившие отсудят у авиакомпании гораздо больше, чем будет стоить компенсация семьям погибших.

Технически возможно создать специальные капсулы, которые будут отделяться от падающего самолета, и спускаться на землю, сохранив жизни всем пассажирам. Но пока люди не готовы заменять свой парк самолетов и платить компенсации.

Но и количество авиакатастроф чрезвычайно мало. По результатам двадцатилетнего исследования, в авариях погибло всего 5% от общего количества пассажиров на борта. Из 53 тыс. человек переживших падение самолета 51 тысяча осталось в живых. Статистика все еще говорит о том, что самолет — это самый безопасный вид транспорта.