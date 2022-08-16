Как не потерять отпуск, если заболел до или во время него?

Началась новая волна коронавируса – заболевших всё больше. При этом, у многих август – это ещё сезон отпуска, который хочется провести максимально активно и беззаботно. Что делать, если ковид нагрянул непосредственно перед или в процессе свободных от работы дней? Можно ли как-то спасти отпуск, перенеся даты?

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На вопрос ответила Наталья Голованова руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob. Она объяснила, что запланированный отпуск можно продлить или перенести. Для этого, прежде всего, нужно обратиться в медицинское учреждение для получения листка временной нетрудоспособности. Законом предусмотрено правило: если период временной нетрудоспособности совпал с ежегодным отпуском – отпуск должен быть продлён или перенесён на другой срок. Его определяет работодатель, но учитывая пожелания сотрудника.

Итак, требуется сделать три шага. Обратиться в медучреждение для получения листка нетрудоспособности. Если болезнь подтвердиться и листок будет получен – следует уведомить своего работодателя об этом. Наконец, написать заявление (его можно отправить по электронной почте с последующим предоставлением оригинала) или иным образом договориться о том, как возместить выходные дни. Здесь есть два варианта: продлить отпуск на то количество дней, которые человек проболел – при этом, за дни болезни работник получает пособие по временной нетрудоспособности. Либо весь отпуск, или часть отпуска, перенести на другое время.