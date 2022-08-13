Сформирован среднестатистический «портрет туриста»

Эксперты Туристического информационного центра совместно с волонтерами провели соответствующие опросы.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Так, первым признаком среднестатистического туриста в России стал возраст в границах от 21 года до 50 лет. Именно этот диапазон составляет 71% от всех приезжающих.

Прежде всего их привлекают местные достопримечательности и музеи, различные мероприятия и возможность активно отдохнуть.

Как сообщили в областной администрации, зачастую приезжающие – жители столицы и Московской области, всего их 20%. Также Волгоград пользуется популярностью у жителей Ростовской, Свердловской, Самарской, Воронежской областей, Санкт-Петербурга, Пермского и Краснодарского краев и др.

Возросла также и длительность поездки. Несколько лет назад туристы приезжали на 2-3 дня, теперь же задерживаются до 5 дней. Сами они признаются, что и количество интересных мест увеличилось.