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2 часа назад

Среднестатистический «портрет туриста» сформировали в Волгоградской области

Волгоградская правда

Эксперты Туристического информационного центра совместно с волонтерами провели соответствующие опросы.

Сформирован среднестатистический «портрет туриста»
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Так, первым признаком среднестатистического туриста в России стал возраст в границах от 21 года до 50 лет. Именно этот диапазон составляет 71% от всех приезжающих.

Прежде всего их привлекают местные достопримечательности и музеи, различные мероприятия и возможность активно отдохнуть.

Как сообщили в областной администрации, зачастую приезжающие – жители столицы и Московской области, всего их 20%. Также Волгоград пользуется популярностью у жителей Ростовской, Свердловской, Самарской, Воронежской областей, Санкт-Петербурга, Пермского и Краснодарского краев и др.

Возросла также и длительность поездки. Несколько лет назад туристы приезжали на 2-3 дня, теперь же задерживаются до 5 дней. Сами они признаются, что и количество интересных мест увеличилось.

Отметим, Волгоград укрепляется в позиции центра туристической привлекательности. Сейчас разрабатываются и создаются новые туристические маршруты и объекты. Так, в августе город-герой вошел в десятку самых популярных для отдыха волжских городов и в десятку подходящих для отдыха в бархатный сезон городов. В настоящее время продолжается работа по развитию туристической привлекательности по задачам губернатора Андрея Бочарова.

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