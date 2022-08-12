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2 часа назад

Стюардесса раскрыла неочевидные лайфхаки по сбору чемодана в поездку

Lenta.ru

Бывшая стюардесса поделилась в сети секретами по сбору чемодана в путешествие. Лайфхаки она раскрыла в треде на Reddit, который быстро набрал популярность среди пользователей платформы.

Раскрыты неочевидные лайфхаки по сбору чемодана в поездку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь бортпроводница порекомендовала оставить свои контакты во всех внутренних и внешних карманах чемодана или сумки. Если багаж потеряется, у сотрудников аэропорта будет больше возможностей быстро определить, кому он принадлежит, и вернуть его владельцу.

«Сфотографируйте ценные вещи, даже если вы летите с ручной кладью. Также сфотографируйте чемодан. Обратите внимание и на марку. Эта информация понадобится вам, если ваша багаж потеряется в поездке»,

— дала еще один неочевидный совет девушка.

Кроме того, стюардесса указала, что личные вещи в аэропорту следует держать всегда при себе. Например, вместо того чтобы использовать специальное место для хранения сумок (например, в кафе), лучше положить сумку на соседнее сиденье или под стол.

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