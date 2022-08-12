Как уснуть в самолете: главные лайфхаки

В самолете многие люди предпочитают спать, так как стресс перед поездкой может потребовать очень много сил. Кроме того, там практически нет развлечений, если только вы их не организовали себе сами. Например, не скачали фильм или несколько серий интересного сериала. Однако заснуть в самолете действительно трудно из-за нескольких факторов: неудобное положение, шум и другие люди. О главных лайфхаках того, как уснуть во время перелета — в материале “Рамблера”.

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Расслабьте все мышцы

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Даже если вы сидите в неудобном положении, нужно сделать так, чтобы ваши мышцы расслабились. Так вы дадите мозгу сигнал о том, что ваше тело расслабилось и готово к отдыху. Если найти удобное положение не получается, попробуйте поочередно напрягать мышцы. После сильного перенапряжения они сами расслабятся. Начните с шеи, потом переходите к плечам, и так все ниже и ниже. Не забудьте про мышцы лица. Они тоже играют важную роль в расслаблении.

Отгородитесь от внешнего мира

Многие пренебрегают этим, но в самолет стоит взять маску для сна и беруши. Удача может отвернуться от вас и рядом с вами будет сидеть семья с ребенком, у которого закладывает уши. Если вы летите днем, есть вероятность, что солнце будет светить именно в ваш иллюминатор. Чтобы перелет прошел без лишнего стресса, воспользуйтесь этими вещами, которые помогут отгородиться ото всех и расслабиться.

Бодрствуйте в ночь перед перелетом

Это — не самый лучший и полезный способ, но он может вам помочь. Если вы не будете спать ночью перед перелетом или поспите меньшее количество часов, чем нужно, то будьте уверены, что вы уснете раньше, чем самолет наберет высоту. Однако этот способ опасен для здоровья, если у вас имеются хронические заболевания. Кроме того, существует риск, что вы будете рассеяны и забудете документы или положить нужные вещи в чемодан.

Наденьте что-то комфортное