Одиночные путешествия: 5 причин, почему это может быть классно

Перспектива самостоятельного путешествия пугает. Однако в таком отдыхе плюсов может оказаться даже больше, чем минусов. "Рамблер" собрал некоторые из них.

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Здоровый эгоизм

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Когда мы путешествуем в компании, приходится добиваться всеобщего комфорта, а это довольно трудно. В одиночестве вы отвечаете только за себя и следуете исключительно за собственными потребностями. Вы можете не только провести ночь на шумной вечеринке, но и остаться дома, избежав походов по музеям.

Оказаться наедине с самим полезно и с психологической точки зрения. Многим людям в одиночестве приходит вдохновение, появляются новые мысли для размышлений, вы больше сконцентрированы на окружающей среде и более ярко воспринимаете новое место. Конечно, случаются моменты тоски и одиночества, но справляться с ними тоже может быть интересно.

Другая социальная роль

В зависимости от того, кто сопровождает вас в поездке, нам приходится принимать определенную социальную роль — заботливого парня, строгого отца, любящей жены или примерной дочери. В одиночестве мы сталкиваемся с настоящими собой. Это позволяет получше узнать себя, а также разобраться в том, что нас по-настоящему тревожит или пугает.

Некоторым людям полезно отправиться в одиночное путешествие, чтобы принять важное решение в жизни, которое касается отношений или работы. Так сказать, дать себе передышку и взвесить все за и против.

Чувство ответственности

Самое худшее и одновременно лучшее в путешествии в одиночку — тот факт, что вам не на кого свалить вину. Вы сами ответственны за то, какие события с вами происходят, как часто и качественно вы едите, каков ваш досуг и хватит ли вам денег до конца отпуска.

Это особенно полезно для тех людей, кто привык следовать за более сильными партнерами или родителями. Одиночные путешествия учат нас следить за графиком, не забывать вещи в кафе и выстраивать маршруты. Таким образом, мы подготавливаем себя жить без помощи других. А это полезный навык! Отношения могут закончиться, а вы всегда останетесь с собой.

Уверенность в себе

Впервые испытав на себе все радости и тяготы самостоятельного путешествия, вы откровете в себе навыки, о которых не подозревали ранее, что положительно скажется на вашей самооценке и позволить почувствовать себя куда более уверенно.

А еще вы сможете побороть свои страхи! Страх одиночества, страх начать общение, страх высоты и насекомых — что угодно, в зависимости от характера и географии поездки. Хорошая новость в том, что он непременно отступит, если заглянуть ему в глаза.

Иностранный язык

Когда ты путешествуешь в компании, всегда поблизости будет тот, кто лучше знает иностранный язык и охотнее на нем разговаривает. Получается, вы путешествуете, но ничего не приобретаете в плане развития.