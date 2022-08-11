Негласные правила поведения за шведским столом

Существуют правила поведения за шведским столом, которые действительно соблюдают многие люди. Однако не все, отправляясь в отпуск, помнят о том, как нужно вести себя, когда вы оказались в ресторане с неограниченным количеством блюд. О том, как вести себя за шведским столом так, чтобы не ловить косые взгляды — в материале “Рамблера”.

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Не кладите все блюда в одну тарелку

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В ресторанах со шведским столом часто можно встретить туристов, которые хотят попробовать всего и побольше, но не хотят несколько раз подходить к шведскому столу. Поэтому у них в тарелке сочетаются основные блюда, закуски, салаты и десерты. Так делать не стоит. Если вы хотите попробовать все, и у вас уже есть место в тарелке, но блюда не сочетаются между собой, используйте разную посуду, ведь ее тоже дают в неограниченных количествах.

Так, не стоит класть на одно блюдо несколько видов мяса или рыбы, а потом туда же добавлять еще и десерт. Соберите несколько тарелок основного блюда с гарниром и салатом, а сладкое положите отдельно.

Дождитесь своей очереди

Очень голодные туристы стараются положить к себе в тарелку больше еды и сделать это как можно быстрее. Поэтому, если у блюда всего одна ложка, они достают вторую из другого блюда и накладывают себе еще. Не стоит им уподобляться. На самом деле ожидание в очереди не такое долгое, как вам кажется на первый взгляд. Очень скоро прибор освободится и вы сможете положить себе нужное блюдо.

Не выбирайте слишком долго

Если вы видите кусковое блюдо и хотите урвать лучший кусок, не стоит слишком долго стоять с вилкой и выбирать. Во-первых, вы задерживаете других отдыхающих в отеле. Во-вторых, оскорбляете поваров и персонал тем, что вам кажется, будто бы с блюдом что-то не то. Приметьте себе тот кусок, который вы хотите взять, а потом подойдите и положите его в тарелку.

Не берите ничего руками

Это — одно из главных правил шведского стола. Даже если вы берете кусок хлеба, фрукт или десерт, лучше всего это сделать с помощью специальных приборов. Если вы решите взять блюдо руками, это будет некрасиво по отношению к окружающим. Давайте будем честными, не все моют руки перед тем, как зайти в ресторан со шведским столом. И вам бы наверняка было неприятно есть блюдо после того, как его кто-то потрогал.

Делайте все молча и быстро