Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Российским туристам рассказали, как выгодно добраться до Вьетнама

runews24.ru

Пакетные туры из России во Вьетнам сейчас дорогие и сложные в приобретении. Путешественник из Нижнего Новгорода Александр Токарев рассказал, как можно самостоятельно организовать поездку и на что обращать внимание при въезде за границу.

Российским туристам рассказали, как выгодно добраться до Вьетнама
Фото: runews24runews24

Когда туристы прилетают во Вьетнам для них 15 дней действует безвизовый режим, для тех, кто планирует задержаться Александр рекомендует оформить электронную визу на сайте вьетнамского правительства. По этой визе можно легально находиться во Вьетнаме еще месяц.

Однако на моменте оформления визы выходит первая преграда: необходимо заплатить 25 долларов, поэтому нужно искать человека, у которого есть местная карта ил карта другой старны. Расплатиться картами, выпущенными в России не получиться.

Оформив электронную визу можно спокойно находиться в стране. А вот для продления потребуется обратиться в МВД. Прямых перелётов из России во Вьетнам нет, поэтому покупать билеты на стыковочные рейсы нужно за 3-4 месяца, тогда они обойдутся от 20 до 30 тыс. рублей.

В МВД для продления потребуются паспорт, загранпаспорт и распечатанная электронная виза. Путешественник отметил, что никакие сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты не спрашивали.

Лайфхаки,Александр Токарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители