Российским туристам рассказали, как выгодно добраться до Вьетнама

Пакетные туры из России во Вьетнам сейчас дорогие и сложные в приобретении. Путешественник из Нижнего Новгорода Александр Токарев рассказал, как можно самостоятельно организовать поездку и на что обращать внимание при въезде за границу.

Фото: runews24 runews24

Когда туристы прилетают во Вьетнам для них 15 дней действует безвизовый режим, для тех, кто планирует задержаться Александр рекомендует оформить электронную визу на сайте вьетнамского правительства. По этой визе можно легально находиться во Вьетнаме еще месяц.

Однако на моменте оформления визы выходит первая преграда: необходимо заплатить 25 долларов, поэтому нужно искать человека, у которого есть местная карта ил карта другой старны. Расплатиться картами, выпущенными в России не получиться.

Оформив электронную визу можно спокойно находиться в стране. А вот для продления потребуется обратиться в МВД. Прямых перелётов из России во Вьетнам нет, поэтому покупать билеты на стыковочные рейсы нужно за 3-4 месяца, тогда они обойдутся от 20 до 30 тыс. рублей.