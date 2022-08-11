Что такое «горящие туры» и кому они выгодны

Вы наверняка хотя бы раз слышали в турагентстве фразу “горящая путевка”. Их предлагают людям, у которых нет фиксированных дат вылета, а также тем, кто хочет сэкономить на поездке. В последнее время горящих путевок стало гораздо меньше, но их приобретение не менее выгодно. В материале “Рамблера” — о том, что это такое и кому выгодно покупать такие туры.

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Что такое “горящие” туры и откуда они берутся

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Многие люди ошибочно полагают, что могут полететь по горящему туру в любой отель, в который они захотят, но это не так. Как правило, их продают турагенты и туроператоры в рамках пакетного тура, и там остаются не самые популярные отели.

Горящие туры появляются из-за того, что туроператоры выкупают места в отелях и организовывают чартерные рейсы заранее на туристический сезон. У них есть определенное количество мест, которые нужно продать. Если не получится найти туристов, то деньги будут потрачены зря, и оператор будет работать себе в убыток.

Когда до поездки определенной туристической группы остается неделя или несколько дней, туроператор начинает сбрасывать цену на тур. Тогда он и становится горящим. Чем ближе дата вылета, тем дешевле будет поездка.

Туроператоры просто не хотят терять деньги, которые они уже заплатили за отель и самолет заранее. Именно поэтому они могут продавать туры по цене, которая гораздо дешевле предыдущей. Если дата вылета стоит на завтра, то вы можете купить тур по себестоимости, но такое происходит крайне редко. Как правило, скидка на тур составляет до 30% от начальной цены.

Кому подойдут горящие туры

Горящие туры идеальны для людей, у которых нет фиксированных дат отпуска. Так, они могут вылететь буквально в любой день. Тогда вероятность того, что вам подойдет определенный тур, значительно повышается.

Также горящие туры идеальны для тех, кому не нужно долго собираться и планировать путешествие. Как правило, это люди, которые летят одни, с друзьями или в паре. Семьям горящие туры подходят не всегда из-за длительной подготовки к отпуску.