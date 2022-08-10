Услуги в самолете, за которые с вас не потребуют денег

Не стесняйтесь обращаться к бортпроводнику.
Даже если вы не так уж редко совершаете перелеты, вы могли и не знать об услугах, которые бортпроводники могут оказывать совершенно бесплатно. Мы внимательно изучили этот момент и решили собрать топ услуг, которые вас точно заинтересуют, и которые никак не повлияют на ваш счет на карте.
Совсем не обязательно ограничиваться предложениями, которые у нас есть уже на борту. Потратьте чуть больше времени во время приобретения билетов и уделите большое внимания выбору питания на борту. Однако выбрать индивидуальное меню можно в случае, если вы покупаете билет не позднее, чем за 24 часа до вылета. Вам на выбор предложат несколько вариантов меню, вы можете выбрать то, что вам ближе всего И главное — совершенно бесплатно.
Не секрет, что перелет с ребенком может превратиться в настоящий кошмар для неподготовленного родителя. Но и здесь вам на помощь придут бортпроводники. В зависимости от класса полета вам предложат развлечения для ребенка, а также дополнительные услуги, например, люльку для вашего малыша. Ребенку предложат на выбор мультфильмы или игровые наборы, и даже присмотрят, если вам нужно отойти в уборную. Главное, предупредить об этом бортпроводника заранее.
Конечно, если вам захочется получить место повышенной комфортности, придется доплатить, но далеко не все авикомпании эту услугу в перечень платных. Причем выбрать место получше можно прямо на борту, при условии, что бортпроводник пойдет вам на встречу и в салоне будут свободные места. И помним — никакого хамства и разговоров на повышенных тонах.
Если у вас прямо на борту разболится голова или желудок, а лекарства вы, как назло, отправили в багажное отделение, не стоит паниковать. Бортпроводник предоставит вам средства первой помощи совершенно бесплатно. На борту есть примитивная аптечка, где есть бинты, средства от боли и изжоги. Не стесняйтесь обращаться к бортпроводнику, если чувствуете, что вам плохо.