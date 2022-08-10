Раскрыт способ добраться до Франции за 14 тысяч рублей

Российским туристам раскрыли бюджетный способ добраться до Франции на фоне закрытия воздушного пространства для отечественных лайнеров из-за ситуации на Украине. Об этом пишет издание Woman.ru.

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Для экономии на проезде соотечественникам предложили три маршрута на выбор. Первый — доехать на поезде до Минска, потом сесть на автобус до Вильнюса и оттуда уже лоукостером улететь в западную Европу. Второй — доехать из Санкт-Петербурга до Хельсинки на автобусе и потом лететь во Францию. Третий — на наземном транспорте добраться до Таллина и оттуда уже пересесть на рейс до нужного направления.

Так, автобус по маршруту Санкт-Петербург — Таллин отправляется из Северной столицы практически каждый час. Стоимость билета — от 2,6 до 3,6 тысячи рублей с человека, время в пути составляет около шести часов. Из Таллина можно отправиться в Париж, например, с ирландским авиаперевозчиком Ryanair за 11,7 тысяч рублей с человека. Таким образом, дорога из России обойдется в 14,3 тысячи рублей.