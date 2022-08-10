Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Раскрыт способ добраться до Франции за 14 тысяч рублей

Lenta.ru

Российским туристам раскрыли бюджетный способ добраться до Франции на фоне закрытия воздушного пространства для отечественных лайнеров из-за ситуации на Украине. Об этом пишет издание Woman.ru.

Раскрыт способ добраться до Франции за 14 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для экономии на проезде соотечественникам предложили три маршрута на выбор. Первый — доехать на поезде до Минска, потом сесть на автобус до Вильнюса и оттуда уже лоукостером улететь в западную Европу. Второй — доехать из Санкт-Петербурга до Хельсинки на автобусе и потом лететь во Францию. Третий — на наземном транспорте добраться до Таллина и оттуда уже пересесть на рейс до нужного направления.

Так, автобус по маршруту Санкт-Петербург — Таллин отправляется из Северной столицы практически каждый час. Стоимость билета — от 2,6 до 3,6 тысячи рублей с человека, время в пути составляет около шести часов. Из Таллина можно отправиться в Париж, например, с ирландским авиаперевозчиком Ryanair за 11,7 тысяч рублей с человека. Таким образом, дорога из России обойдется в 14,3 тысячи рублей.

При этом, если рассматриваться вариант авиаперелета из Москвы в столицу Франции, цены на билеты начинаются от 54 тысяч рублей на человека в одну сторону.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители