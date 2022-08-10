Почему нельзя спать во время взлета и посадки

Некоторые настолько спокойно переносят перелеты, что легко засыпают еще до того, как самолет взлетит. Однако делать это опасно для здоровья. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".
Все дело в резком изменении давления в салоне самолета. Когда лайнер взлетает и садится, разница между атмосферным давлением и давлением в барабанной полости уха очень высокая. Воздух давит на барабанную перепонку, поэтому и закладывает уши. Если вовремя не предпринять меры, это может привести к носовому кровотечению, ушным инфекциям, в крайних случаях - к повреждению барабанной перепонки и даже потере слуха.
Вот, что думает по этому поводу врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев:
Спать в самолете не запрещено, однако безопаснее делать это уже после того, как лайнер окажется в небе, и просыпаться перед посадкой.