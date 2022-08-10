Почему нельзя спать во время взлета и посадки

Дело в том, что при взлете или посадке происходят сильные колебания давления, в том числе внутри организма. Соответственно, рекомендуется обязательно продувать слуховой проход и выравнивать это давление. Конечно, надрыв - это критический сценарий, а вот получить воспалительный процесс, если пренебречь этим подходом, можно. Поэтому важно не спать, чтобы вовремя ощутить это и продуть ухо.



Вторая ситуация связана с тем, что человек ориентируется в пространстве не только посредством вестибулярного аппарата, но и посредством зрительного и слухового анализатора. Зрительный анализатор выключен, когда человек спит, и, соответственно, повышается нагрузка на вестибулярный аппарат. Самый большой риск связан с изменением кровотока. Очень сильная нагрузка происходит на вены, сердце, и чтобы запускать такие механизмы как тахикардия, сужение сосудов, ЦНС должна находиться в тонусе. И поэтому если человек не будет спать при взлете/посадке, это будет более благоприятным фактором.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"