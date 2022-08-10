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4 часа назад

Почему нельзя спать во время взлета и посадки

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Некоторые настолько спокойно переносят перелеты, что легко засыпают еще до того, как самолет взлетит. Однако делать это опасно для здоровья. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Почему нельзя спать во время взлета и посадки
Фото: pxhere.compxhere.com

Все дело в резком изменении давления в салоне самолета. Когда лайнер взлетает и садится, разница между атмосферным давлением и давлением в барабанной полости уха очень высокая. Воздух давит на барабанную перепонку, поэтому и закладывает уши. Если вовремя не предпринять меры, это может привести к носовому кровотечению, ушным инфекциям, в крайних случаях - к повреждению барабанной перепонки и даже потере слуха.

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Вот, что думает по этому поводу врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев:

Дело в том, что при взлете или посадке происходят сильные колебания давления, в том числе внутри организма. Соответственно, рекомендуется обязательно продувать слуховой проход и выравнивать это давление. Конечно, надрыв - это критический сценарий, а вот получить воспалительный процесс, если пренебречь этим подходом, можно. Поэтому важно не спать, чтобы вовремя ощутить это и продуть ухо.

Вторая ситуация связана с тем, что человек ориентируется в пространстве не только посредством вестибулярного аппарата, но и посредством зрительного и слухового анализатора. Зрительный анализатор выключен, когда человек спит, и, соответственно, повышается нагрузка на вестибулярный аппарат. Самый большой риск связан с изменением кровотока. Очень сильная нагрузка происходит на вены, сердце, и чтобы запускать такие механизмы как тахикардия, сужение сосудов, ЦНС должна находиться в тонусе. И поэтому если человек не будет спать при взлете/посадке, это будет более благоприятным фактором.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Спать в самолете не запрещено, однако безопаснее делать это уже после того, как лайнер окажется в небе, и просыпаться перед посадкой.

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