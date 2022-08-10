Безопасный отдых: как позаботиться о своем организме в отпуске

Наступает последний месяц лета – самое популярное время для отпусков. Кто-то отправится на загородную дачу, кто-то – будет открывать новые регионы и страны. Мы изучили основные риски для здоровья, которые могут возникнуть во время летнего отдыха, и подобрали несколько небанальных советов о том, как защитить себя и своих близких от неприятных неожиданностей.

Фото: Обзор газет Обзор газет

Загорайте безопасно

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Об опасности чрезмерного пребывания на солнце знают, пожалуй, все. Исследования показали, что навредить способны оба вида ультрафиолетового излучения, содержащегося в солнечном свете. Излучение типа B (UVB) не проходит дальше эпидермиса, самого поверхностного слоя кожи, но, несмотря на это, может вызвать ожоги, а при длительном воздействии – более серьезные проблемы со здоровьем. А вот излучение типа A (UVA) достигает самых глубоких слоев кожи и потому способно ускорить процессы фотостарения, провоцирующие появление морщин и пигментных пятен, они также опасны канцерогенным эффектом. И все же полностью отказываться от солнечных ванн врачи не советуют.

Общее правило здорового использования солнечного света – соблюдать меру и пользоваться защитными средствами с SPF. Справиться с небольшими повреждениями кожи после нахождения на солнце можно с помощью различных косметических и лекарственных препаратов. Например, Белладонна С9 в сочетании с препаратом Арника монтана С9 – по 5 гранул каждого 2 раза в день. Препараты позаботятся о коже в случае небольших ожогов облегчив неприятные ощущения.

Поддерживайте водный баланс

Долгое пребывание на солнце может вызвать тепловой удар, а также нарушения работы сердечно-сосудистой системы. При воздействии высоких температур у человека повышается потоотделение, что способствует обезвоживанию. Кроме того, вместе с потом человек активно теряет натрий и калий, что может вызвать нарушение сердечного ритма и перепады давления.

Именно поэтому в жару особенно важно соблюдение питьевого режима. Врачи рекомендуют пить воду регулярно, не дожидаясь сильного чувства жажды. При этом не следует пить воду непосредственно перед едой и сразу после.

Восполнять запасы жидкости в организме соками и газированными напитками не рекомендуется, потому что они содержат большое количество сахара и плохо утоляют жажду.

Если же признаки перегревания или теплового удара все же возникли – появились резкая слабость и головная боль, головокружение и тошнота – следует прилечь в прохладном месте, по возможности приподняв ноги (например, с помощью свернутого покрывала, подложенного под щиколотки). На лоб необходимо наложить смоченный холодной водой компресс, и немедленно вызвать врача.

Позаботьтесь о глазах

Солнечные лучи опасны и для глаз. Даже если не смотреть на солнце напрямую, долгое воздействие яркого света может привести к неприятным отсроченным эффектам. Чтобы избежать этого, нужно обязательно защищать глаза специальными очками, блокирующими ультрафиолетовое излучение, а также – увлажнять каплями на основе гиалуроновой кислоты. А если вы носите контактные линзы, летом следует выбирать линзы с УФ-фильтрами.

Антиоксиданты лютеин и зеаксантин имеют особое значение для защиты глаз от солнца. Поэтому летом рекомендуется употреблять больше продуктов, богатых ими: желтый сладкий перец, манго, зеленые листовые овощи, брокколи, кукуруза, апельсины и яичный желток.

Защищайте волосы

Не забывайте во время отдыха заботиться и о волосах. Жаркий сухой воздух негативно воздействует на них, делая ломкими и лишая необходимого количества влаги.

Чтобы сохранить здоровье волос, необходимо подобрать правильный уход. Трихологи рекомендуют выбирать шампуни со сниженным уровнем pH. Такие средства содержат меньше щелочи по сравнению с обычными шампунями, а значит – обеспечат более мягкое и бережное воздействие. Рекомендуется использовать питательные маски и увеличить их применение до 2-3 раз в неделю.

А для пребывания на пляже бьюти-рынок предлагает множество средств, активно защищающих волосы от солнца и соленой воды.

Пересмотрите рацион питания

Правильное питание важно в любое время года, но летом наш организм подвержен дополнительным рискам. Так, врачи рекомендуют сократить количество продуктов, провоцирующих резкие скачки сахара в крови, например, свежевыжатые соки[6]. При большом желании их можно разбавить водой в пропорции один к одному, но лучше – отдать предпочтение смузи с добавлением овощей и зелени.

Также в жаркое время сократите потребление кофе и молочных напитков до одной чашки в день. Кофе способствует обезвоживанию организма, а молочная продукция препятствует всасыванию питательных веществ.

Специалисты предлагают в целом снизить летом калорийность потребляемых продуктов. При этом акцент в питании стоит сделать на сезонных фруктах и овощах.

Аптечка: иметь при себе самое необходимое

Задача каждого из нас в отпуске – провести его с максимальной пользой и минимизировать «необязательные» визиты к врачу или в аптеку! Что берем с собой для этого?