Как вернуться из Крыма в Москву, если все билеты распроданы?

По официальным данным, при взрывах в Новофедоровке туристы не пострадали. Туроператоры не фиксируют возвратов или отказов от туров. Однако если люди хотят срочно вернуться домой, варианты есть, но ехать придется с пересадками.

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Туристы не пострадали в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма. В некурортной зоне на месте событий работают спецслужбы, ситуация выясняется, сообщили в минкурортов Крыма.

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Пляжи западной части Крыма в Сакском районе, Саках, Евпатории находятся под контролем муниципальных властей и минкурортов региона. По данным Минобороны России, на аэродроме в Новофедоровке днем 9 августа взорвались боеприпасы. Ракетных ударов и иного огневого воздействия не наносилось. По данным крымского минздрава, в результате ЧП пострадали 13 человек, один человек погиб.

Туроператоры говорят, что в связи с этими событиями никаких возвратов или отказов от туров нет. Обратные билеты на поезд в это время купить невозможно. Рассказывает гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:

— 90-95% туристов добираются на личном автотранспорте в Крым в этом году, причина известная. Туристы приобретают у нас отельное размещение, а едут на своей машине, и таких туристов подавляющее количество. Соответственно ситуация на РЖД мало влияет на рынок, очень малое количество туристов едет по железной дороге. Действительно, с середины августа возникает ситуация, когда туда можно добраться, а обратно уже нет, потому что не хватает билетов именно обратно. Мы пока не фиксируем отказов туристов от продолжения отдыха, все остаются на своих местах, о новостях узнают в основном из Москвы. В целом ситуация спокойная, не затронула туристов.

— Значит, не зафиксировано оттока. А если говорить именно о районе Новофедоровки?

— У нас в районе Евпатории несколько сот туристов, но конкретно в Новофедоровке не оказалось. Но были туристы, которые тоже были свидетелями вот этого происшествия, слышали или видели взрывы, но это было где-то в пяти-шести километрах от этого места, никто не пострадал, все продолжили отдых. Насколько мы понимаем, туристы это воспринимают как какую-то техническую аварию, которая не направлена против туристов. Во всяком случае какого-то особенного беспокойства мы не заметили. Были вопросы, но желания уехать никто не высказал. Если туристы все-таки надумают прервать отдых, мы, безусловно, вернем им непрожитые дни, здесь финансовых проблем не будет. Я думаю, что все-таки туристы дождутся конца отдыха и уедут по своим билетам по железной дороге. Я не думаю, что кто-то сорвется досрочно. Ситуация этого года, когда всем было известно, что билетов катастрофически не хватает, все с трудом их брали, прям вот надо было брать их в день открытия продаж за 90 дней. Я думаю, что таких туристов рискованных, которые надеялись на месте что-то купить попозже, нет. В любом случае из Крыма можно добраться до Анапы на «Ласточках», можно до Сочи добраться, можно уехать автобусом, то есть поезд — это не единственный вариант для тех туристов, которые хотят уехать, допустим, сегодня. Вариантов много, если туристы к нам обратятся, мы им посоветуем какой-то срочный вариант.

Каждый день в Крым прибывают и отправляются из него более 20 поездов «Таврия». В среднем такой поезд перевозит 800 пассажиров, также ежедневно перевозит в Крым около 8 тысяч пассажиров и столько же в обратную сторону «Гранд Сервис Экспресс».

Второй поезд из Москвы в Керчь и обратно этого перевозчика начнет курсировать через день уже с завтрашнего дня. По данным властей Крыма, в прошлом году там побывали почти 10 млн туристов, а железная дорога сейчас способна привезти и увезти не более 1,5 млн человек за сезон.

Какие варианты, кроме поезда, существуют, чтобы добраться от Москвы до Крыма и обратно? Говорит председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков:

— Все, кому не удалось поймать железнодорожный билет, пользуются междугородними автобусами. Ближайшие работающие аэропорты — это Сочи, Минеральные Воды, Ставрополь и Волгоград. При этом из Волгограда, наверное, больше всего поездов в Крым. Из Минеральных Вод в Крым меньше поездов, но дороги из Минеральных Вод в Крым, пожалуй, самые прямые, потому что дорога из Сочи известна тем, что Сочи-Джубга — это старая, более 100 лет назад построенная дорога, идет по горам и там часто бывают пробки.

— Сколько такая дорога займет по времени?

— Для того чтобы доехать от Волгограда, от Минеральных Вод или от Сочи до Крыма, нужно в среднем 16-18 часов. Это не очень комфортно, но тем не менее это лучше, чем вообще остаться без билета. Если это поезд от Волгограда, то обычно поезда ходят по расписанию, если это автомобиль, можно от Минеральных Вод или аэропорта Ставрополя доехать до Крыма даже часов за 8-10, но там надо сверяться с расписанием автобуса. Ну, может быть, если вас несколько человек, вам и такси можно будет взять на троих, на четверых, может получиться не так дорого.

А вот что советует пресс-секретарь сервиса путешествий «Туту.ру» Наталья Анисимова:

— Есть хороший способ добраться до Крыма или обратно, если поискать билеты в Керчь. Билеты есть в наличии, поэтому вот такой лайфхак для тех, кто хочет попасть или вернуться в сентябре или в конце августа из Крыма.

— Вы имеете в виду поезд «Гранд Сервис Экспресс», который завтра пускают?

— Да, они есть в наличии.

— Они есть в наличии, но как мы понимаем, закончатся молниеносно.

— Ну, конечно, нужно поторопиться, чтобы успеть купить билеты. В целом это горячий сезон. Август — это самое популярное время как для Крыма, так и для Сочи, всегда видим рост спроса на железнодорожные, а ранее и авиабилеты. Но если в прошлом году у нас в топе авианаправлений был Крым и можно было купить билет практически любой авиакомпании, то в этом году небо закрыто, поэтому такой ажиотаж и на автобусные туры в том числе. Но в конце сентября спадет ажиотаж, и можно будет спокойно уже покупать билеты на поезда в Крым.