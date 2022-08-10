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1 час назад

Куда поехать в бархатный сезон 2022 года

РИА "ФедералПресс"

Туроператоры составили топ самых популярных направлений по бронированиям для отдыха в России августе-сентябре. В списке есть курорты ЮФО и СКФО.

Куда поехать в бархатный сезон 2022 года
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«По данным туроператора FUN&SUN, бронирования отелей в Сочи на сентябрь (по состоянию на 1 августа) в сравнении с той же датой годом ранее увеличились на 72 %», – сообщает АТОР.

В топе по бронированиям на бархатный сезон-2022 пять направлений.

Сочи

Единственный курорт в Краснодарском крае, где работает во время спецоперации аэропорт. Кроме того, считается, что море здесь дольше всего остается теплым, потому что Сочи южнее других курортов.

Абхазия

Доля Абхазии в общих продажах южных направлений выросла в сравнении с прошлым сезоном и достигла 41 %, сообщают в ассоциации туроператоров.

Анапа

Курорт часто выбирают для семейного отдыха. Здесь мелкое у берега море, которое нравится детям, демократичные цены на еду и объекты размещения. На курорт можно попасть на поезде и автобусе.

Кавминводы

В топе есть единственный город Северного Кавказа, который славится целебно водой. Кроме того, это особо охраняемый эколого-курортный регион и там работает аэропорт.

Геленджик

В Геленджике есть туристические места с красивыми видами, а в самом городе одна из самых длинных набережных в регионе. Отдых выбирают люди разных возрастов.

Сообщается, что средняя стоимость пляжного тура на 7 дней с перелетом из Москвы – 60 тыс.р. на двоих.

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