Куда сходить по Пушкинской карте: список

Школьники и студенты с 14 до 22 лет могут посещать театры, кино и музеи, оплачивая мероприятия Пушкинской картой. В этом году лимит карты 5 тысяч, из которых 2 тысячи – на билеты в кино. «Госуслуги» в телеграм-канале поделились информацией о том, куда школьники и подростки могут отправиться.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Москва

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В августе в Москве предлагают посетить Экскурсию по выставке «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Мюзикл «День влюбленных» в Московском Дворце молодежи.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге по Пушкинской карте предлагают сходить на экскурсию с капитаном ледокола «Красин», а также посетить экспозицию «Кронштадтская крепость» в Центральном военно-морском музее.

Волгоград

В Волгограде по карте можно посетить «Экскурсионный вагон» в музее-заповеднике «Старая Сарепта» и программу «Обитаемая луна» в планетарии.

Новосибирск

В Новосибирске приглашают на концерт «Джаз на Оби».

Екатеринбург

Жителям столицы Урала можно побывать на выставке RGB в галерее «Синара Арт». Отправиться на прогулочную экскурсию «Архитектурная палитра Екатеринбурга», а также на мастер-класс по росписи виниловой пластинки акрилом в музее советского быта.

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде можно посетить мастер-класс «Народная кукла в Нижегородском наряде» в библиотеке семейного чтения.

Казань

В Казани пройти курс «Этно-арт-объект» в культурном центре имени Якова Емельянова. Посмотреть спектакль-променад «Ночной трамвай» и послушать лекцию «Артхаусное кино Голливуда 1980–2000-х» в галерее современного искусства ГМИИ РТ.

Челябинск

В Челябинске следует посмотреть спектакль «В Москву – разгонять тоску» в драматическом молодежном театре.

Омск

В Омске отправиться на пешеходную экскурсию «По местам Достоевского в Омске».

Самара

В Самаре побывать на выставке «Грани XX века» в областном художественном музее.

Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону сходить на концерт «Симфонический оркестр Cagmo. Вселенная «Ведьмака» в музее «Ростсельмаш» и выставка «Под одеждой» в областном музее краеведения.

Уфа

В Уфе – экскурсия «Жизнь и творчество выдающегося писателя С.Т. Аксакова» в мемориальном доме-музее автора.

Красноярск

В Красноярске – мастер-класс «Созвучие» в доме искусств.

Пермь

В Перми – фотосессия в ретро-авто в автомобильном музее «Ретро-Гараж». Выставка «Дюрер ПРО» в Центральном выставочном зале. Пешеходная экскурсия по городскому паблик-арту.

Воронеж

Жителей Воронежа приглашают на пешеходную экскурсию «Воронеж писателя Андрея Платонова» и на спектакль «У каждого свои недостатки» в театре «Кот». Можно сходить на мастер-классы «Сложный серый» в областном художественном музее им. И. Н. Крамского.

Краснодар

В Краснодаре можно посетить выставку «АЧтоКак» в музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына, а также концерт «Битва саундтреков кино» в филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.