Как вести себя на пляже, чтобы выбесить всех

В то время как одни отдыхающие стараются вести себя на пляже максимально культурно, другие решают не ограничивать свой отдых правилами морали и адекватным поведением.

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Подробнее о том, как вести себя на пляже, чтобы вас тут же невзлюбили все окружающие – в материале "Рамблера".

Играть в подвижные игры

На общественных пляжах весьма многолюдно, поэтому, играя в пляжный волейбол, можно с легкостью омрачить отдых человеку, который просто захотел позагорать. Как правило, для игр есть специально отведенные места – воспользуйтесь ими.

Включать музыку через колонку

Как бы высоко вы не оценивали свой музыкальный вкус, угодить всем на пляже своим плейлистом вам вряд ли удастся. Зато вы точно вызовете раздражение у толпы. Лучше отдайте предпочтение наушникам.

Разбрасывать мусор

Речь идет не только о банках из-под напитков, но и о бычках. Вряд ли вам захочется вернуться на пляж, усеянный мусором. Помните об этом, когда будет лень идти до мусорки.

Плавать в белье

Если вы пришли на пляж, позаботьтесь о соответствующей одежде. Многие мужчины считают, что разницы между трусами и плавками нет, но это не так. В нижнем белье вы, как минимум, будете выглядеть нелепо. Как максимум, поймаете не один осуждающий взгляд.

Пялиться