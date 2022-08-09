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37 минут назад

Эксперт по туризму рассказал, когда на курортах начинается бархатный сезон

Вечерняя Москваиещё 1

Генеральный директор сети турагентств Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», когда на курортах начинается бархатный сезон, а также назвал самые благоприятные направления для отдыха.

Когда на курортах начинается бархатный сезон
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

«В этом году в бархатный сезон можно отдохнуть в Турции. Начиная с сентября по октябрь на западном побережье страны предполагается благоприятная погода для отдыха»,

— отметил Мельник.

Он уточнил, что на западе от Кемерова с 15 октября ожидается период дождей. Однако до этой даты погода успеет порадовать туристов: воздух там будет прогреваться до плюс 32–34 градусов.

По словам эксперта, в турецких регионах от Сиде до Алании можно будет комфортно отдохнуть до начала ноября.

При этом в Катаре, Египте и Арабских Эмиратах бархатный сезон начнется в сентябре.

Если говорить о российских направлениях, то ранней осенью можно рассмотреть Сочи, а до конца сентября рекомендуется посетить Калининград, подчеркнул Мельник.

«Калининград не похож на все остальные российские города — это полноценная Европа с ее красивыми пляжами. Его можно сравнить даже с Лидо ди Езоло (Венецианская Ривьера в Италии)»,

— отметил специалист.

Мельник добавил, что отдохнуть с удовольствием также можно в Дагестане. Там будет тепло до середины октября.

Перед началом поездки собеседник «ВМ» рекомендует изучить отельную базу, отзывы на туристических порталах, а также посмотреть видеообзоры, рассказывающие об отелях.

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