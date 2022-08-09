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2 часа назад

Россиянка провела один день в отеле Турции и раскрыла секрет продления отдыха

Lenta.ru

Российская блогерша, которая переехала жить в Анталью, раскрыла секрет бесплатного продления пребывания в отеле по услуге «дневного посещения». Об этом она написала в своем канале «Мама на море» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка рассказала, как бесплатно продлить отдых в отеле Турции
Фото: Лента.руЛента.ру

Автор блога рассказала, что провела день в одном из пятизвездочных отелей в Турции, которые предлагают услугу «дневное посещение» — она позволяет гостям пользоваться всей инфраструктурой гостиницы целый день строго с 08:00 до 18:00 (в стоимость также входят завтраки и обеды). Как заявила девушка, несмотря на правила, персонал нестрого следит за временем ухода туристов, а также не особо внимательно смотрит на браслеты на руках, по которым можно получить алкогольные напитки.

«На практике, в 18:00 никто на вас охоту не начнет и находиться в отеле можно "до упора". А бармены вообще не смотрят на то, какой на вас браслет — как я поняла, их там куча разных видов», — подсказала уловки для бесплатного отдыха россиянка.

Блогерша уточнила, что услуга обошлась ей в 900 лир (около трех тысяч рублей) — за эту сумму она получила завтрак на шведском столе, обед в кафе, пользование аквапарком, бассейнами, СПА и доступ на пляж отеля.

«В итоге могу сказать, что своих денег эта услуга точно стоит. Полноценный день в шикарном пятизвездочном отеле с классными развлечениями… Это как сходить в хороший аквапарк, где "все включено", а еще есть СПА, детский клуб, пляж и другие радости», — добавила девушка.

Ранее в июле эта же россиянка рассказала, чем опасен отдых в бюджетных турецких отелях. По ее мнению, в маленьких гостиницах возрастает риск заразиться ротавирусом, так как на большое количество постояльцев приходится «всего один небольшой бассейн».

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