Как можно добраться до Латвии и Литвы из Калининграда

Больше рейсовых автобусов намерены запустить из Калининграда в Латвию и Литву. В ассоциации перевозчиков уточнили, что дополнительные маршруты запустят с середины августа.

«С 16 августа каждый вторник до Риги будет курсировать маршрут № 222, с 18-го по пятницам — рейс № 217 до Вильнюса», – пишут СМИ со ссылкой на членов ассоциации.

Пока до столицы Литвы можно добраться дважды в неделю за 4 тыс. рублей. Как сообщает издание «Клопс», в Латвию можно попасть за 4670 рублей. Транспорт ходит в два раза чаще, чем в Литву.