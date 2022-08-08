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1 час назад

Что взять с собой в поход

Парламентская газета

Для комфортного и безопасного отдыха в лесу с собой необходимо взять предметы для разведения огня, нож и аптечку. Об этом напомнил эксперт по выживанию в лесу Михаил Макеев.

Что взять с собой в поход
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Также в минимальный набор путешественника входит теплая одежда и средства для навигации.

По словам эксперта, чьи слова приводит «Царьград», обычные карты можно заменить на электронные, установив их заранее на телефон. Офлайн-карты будут работать как полноценный GPS-навигатор в тех местах, где нет сотовой сети, уточнил он.

Макеев подчеркнул, что перед походом в лес всегда нужно готовиться заранее.

Лайфхаки,Михаил Макеев,
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