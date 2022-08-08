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48 минут назад

Шенген без проблем: в какие страны ЕС россиянам попасть легче всего

Inc-Newsиещё 2

Шенген без проблем: в какие страны ЕС россиянам попасть легче всегоНазваны три страны, входящие в состав Евросоюза, которые проще всего оформляют визы гражданам России.

В какие страны ЕС россиянам попасть легче всего
Фото: Inc-NewsInc-News

Руководитель Альянса турагентств Наталья Осипова перечислила страны, в которые россиянам проще всего попасть - это Венгрия, Греция и Болгария. По ее словам, по визам вышеперечисленных стран граждане нашей страны могут въехать в несколько европейских стран.

"Мой топ-3 европейских стран, куда можно без проблем оформить туристическую визу — Венгрия, Болгария, Греция. Это исходя из моих наблюдений. А так, и во Францию люди пытаются сдать документы, выходят французские визы, даже на пятилетний срок. То есть варианты для россиян в Европе до сих пор есть",

- отметила она.

Кроме того, она добавила, что ограничения на выдачу краткосрочных виз в Литву, Эстонию и Чехию практически не отразились на общей ситуации, поскольку на эти страны и ранее спрос был небольшим.

Визу в Грецию и Болгарию в настоящее время можно получить на конец октября. Последняя увеличила срок оформления виз из-жза сокращения сотрудников генконсульства, однако выдача всё-таки продолжается.

Лайфхаки,Наталья Осипова,ЕС,
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