В какие страны ЕС россиянам попасть легче всего

Шенген без проблем: в какие страны ЕС россиянам попасть легче всегоНазваны три страны, входящие в состав Евросоюза, которые проще всего оформляют визы гражданам России.
Руководитель Альянса турагентств Наталья Осипова перечислила страны, в которые россиянам проще всего попасть - это Венгрия, Греция и Болгария. По ее словам, по визам вышеперечисленных стран граждане нашей страны могут въехать в несколько европейских стран.
"Мой топ-3 европейских стран, куда можно без проблем оформить туристическую визу — Венгрия, Болгария, Греция. Это исходя из моих наблюдений. А так, и во Францию люди пытаются сдать документы, выходят французские визы, даже на пятилетний срок. То есть варианты для россиян в Европе до сих пор есть",
- отметила она.
Кроме того, она добавила, что ограничения на выдачу краткосрочных виз в Литву, Эстонию и Чехию практически не отразились на общей ситуации, поскольку на эти страны и ранее спрос был небольшим.
Визу в Грецию и Болгарию в настоящее время можно получить на конец октября. Последняя увеличила срок оформления виз из-жза сокращения сотрудников генконсульства, однако выдача всё-таки продолжается.