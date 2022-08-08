В какие страны ЕС россиянам попасть легче всего

"Мой топ-3 европейских стран, куда можно без проблем оформить туристическую визу — Венгрия, Болгария, Греция. Это исходя из моих наблюдений. А так, и во Францию люди пытаются сдать документы, выходят французские визы, даже на пятилетний срок. То есть варианты для россиян в Европе до сих пор есть",