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2 часа назад

Что будет, если наступить на морского ежа

Мира Маркина

Купаясь в прибрежных водах, высоки риски наткнуться на морского ежа. Например, в России обитает около 20 его видов. Днем морские ежи прячутся в расщелинах камней и скал, а ночью выходят на кормежку. Иглы некоторых из них могут достигать 30 сантиметров, и если они вонзятся в ногу, ощущения ждут неприятные. Чем опасны морские ежи, рассказываем в материале "Рамблера".

Что будет, если наступить на морского ежа
Фото: pxhere.compxhere.com

Если человек по неосторожности наступит на морского ежа, он почувствует резкую боль и жжение. Иголки застрянут в коже, и достать их будет очень непросто. Они выглядят как обычные занозы и также вызывают гнойные воспаления. Но имеют "зазубринки" с внешней стороны, поэтому удалять их лучше хирургу.

В иголках морских ежей содержится токсичное вещество. С его помощью они защищаются от других морских обитателей. Это вещество действительно ядовитое, но его количества недостаточно, чтобы убить человека напрямую. Однако есть другая смертельно опасная ситуация - это анафилактический шок, то есть острая аллергическая реакция, которая может случиться при проникновении иголок в ткани. В этом случае встреча с морским ежом может иметь летальный исход.

Если вы наступили на него, первым делом рекомендуется выйти из воды и обработать кожу дезинфицирующим средством. По возможности найдите лимон и столовый уксус 5-7%. Такой раствор поможет растворить иглы морского ежа, которые состоят из кремнийорганических соединений.

Если вы ощутили признаки удушья, ваше самочувствие резко ухудшилось, необходимо срочно позвать на помощь и вызвать скорую помощь.

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