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1 час назад

Как избежать несчастных случаев при отдыхе на воде

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Любителям отдыха на воде напоминают, что даже при умении хорошо плавать следует соблюдать осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения.

Как избежать несчастных случаев при отдыхе на воде
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Среди основных причин несчастных случаев, происходящих на водоемах, - купание в неприспособленных и неизвестных местах, бесконтрольное оставление детей у водоемов, а также купание взрослых в состоянии алкогольного опьянения.

Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать меры предосторожности:

- избегайте купания в одиночку;

- избегайте перегревания, переохлаждения и переутомления;

- не подплывайте к моторным лодкам и другим транспортным средствам – это опасно;

- не заплывайте за ограничительные знаки мест, отведенных для купания, не взбирайтесь на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие предметы;

- не оставляйте детей у воды без присмотра взрослых и не позволяйте подросткам одним ходить на водоемы;

- не купайтесь в нетрезвом состоянии;

- избегайте купания в одиночку;

- воздерживайтесь от купания в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, не ныряйте в местах с неизвестной глубиной и рельефом дна.

Также в управлении гражданской защиты напоминают: если вы чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, нельзя поддаваться панике! Необходимо повернуться на спину, отдохнуть, восстановить ровное дыхание и плыть к берегу по течению.

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