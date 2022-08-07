Как избежать несчастных случаев при отдыхе на воде

Любителям отдыха на воде напоминают, что даже при умении хорошо плавать следует соблюдать осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения.
Среди основных причин несчастных случаев, происходящих на водоемах, - купание в неприспособленных и неизвестных местах, бесконтрольное оставление детей у водоемов, а также купание взрослых в состоянии алкогольного опьянения.
Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать меры предосторожности:
- избегайте купания в одиночку;
- избегайте перегревания, переохлаждения и переутомления;
- не подплывайте к моторным лодкам и другим транспортным средствам – это опасно;
- не заплывайте за ограничительные знаки мест, отведенных для купания, не взбирайтесь на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие предметы;
- не оставляйте детей у воды без присмотра взрослых и не позволяйте подросткам одним ходить на водоемы;
- не купайтесь в нетрезвом состоянии;
- избегайте купания в одиночку;
- воздерживайтесь от купания в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, не ныряйте в местах с неизвестной глубиной и рельефом дна.
Также в управлении гражданской защиты напоминают: если вы чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, нельзя поддаваться панике! Необходимо повернуться на спину, отдохнуть, восстановить ровное дыхание и плыть к берегу по течению.