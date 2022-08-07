Минтруд разъяснил, кто может взять отпуск в удобное для себя время

Ежегодный оплачиваемый отпуск полагается всем, кто трудится официально. Традиционно такое право возникает после полугода работы на одном месте, но это правило распространяется не на всех. В особом положении, например, почетные доноры, беременные женщины и даже их мужья, супруги военных и родители детей-инвалидов. Существуют и другие нюансы, которые нужно учитывать каждому, кто собирается ненадолго отвлечься от рабочей рутины. Минтруд рассказал о них в своем Telegram-канале.
График отпусков на следующий год руководитель организации должен подписать не позднее середины декабря. За две недели работника обязаны предупредить о предстоящем отпуске, причем под роспись.
Другое дело, если на предприятии появился новичок. Взять перерыв на отдых по Трудовому кодексу он вправе спустя шесть месяцев со дня подписания трудового договора. Сделать это можно и раньше по обоюдному согласию с начальником.
Однако некоторым сотрудникам он не вправе отказать ни при каких условиях. Среди них:
женщины до или после отпуска по беременности и родам либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; сотрудники младше восемнадцати лет; усыновившие одного или нескольких малышей, которым не исполнилось три месяца; один из родителей либо опекун, попечитель, приемный родитель, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; работники с тремя и более несовершеннолетними детьми до достижения младшим ребенком возраста четырнадцати лет; муж, если его жена находится в отпуске по беременности и родам; отозванные из отпуска работники; лица, отнесенные к категории ветеранов; пострадавшие от радиации при ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне, в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; доноры крови и ее компонентов, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России; герои труда, герои СССР и России, полные кавалеры орденов Славы; супруги военнослужащих — в период отпуска своей второй половинки; совместители, взявшие отпуск на основной работе.
Трудовой кодекс предусмотрел и минимальный период отпуска — 28 дней. В зависимости от заслуг, стажа, семейного положения, званий и состояния здоровья он может меняться в большую сторону.
А еще Минтруд объяснил, что делать, если на отдыхе пришлось взять больничный, как перенести отпуск, если руководитель просит срочно выйти на службу.