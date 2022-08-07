Минтруд разъяснил, кто может взять отпуск в удобное для себя время

женщины до или после отпуска по беременности и родам либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; сотрудники младше восемнадцати лет; усыновившие одного или нескольких малышей, которым не исполнилось три месяца; один из родителей либо опекун, попечитель, приемный родитель, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; работники с тремя и более несовершеннолетними детьми до достижения младшим ребенком возраста четырнадцати лет; муж, если его жена находится в отпуске по беременности и родам; отозванные из отпуска работники; лица, отнесенные к категории ветеранов; пострадавшие от радиации при ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне, в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; доноры крови и ее компонентов, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России; герои труда, герои СССР и России, полные кавалеры орденов Славы; супруги военнослужащих — в период отпуска своей второй половинки; совместители, взявшие отпуск на основной работе.