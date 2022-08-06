Как летать с ребенком: несколько правил комфортного путешествия

Первого путешествия с малышом родители ждут с нетерпением и опаской. С одной стороны, не терпится вырваться из привычных четырёх стен и сменить их на долгожданные прогулки по морскому побережью. А с другой стороны, страшно уезжать с ребёнком так далеко от дома, ведь случиться может всякое.

Фото: СОВА СОВА

Один из сервисов по подбору авиабилетов узнал у своих сотрудников, как они путешествуют с детьми до года и собрал топ советов, как провести полет в тишине и не беспокоить пассажиров соседних кресел.

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Время вылета

Как советуют опытные родители, лучше всего выбирать билеты на время, когда ребёнок должен спать. Обычно это вечерние рейсы или дневные. А если рейс всего один и он выпадает на время бодрствования малыша, то стоит подкорректировать режим — поднять ребёнка чуть пораньше, чтобы к вечернему рейсу он успел устать.

Выбор места

Билеты стоит бронировать заранее. Так вы сможете выбрать лучшие места, тем более для деток до года существуют специальные. Например, в эконом-классе они находятся в первом ряду, там будет удобно расположить люльку. Для этого стоит заранее позвонить в авиакомпанию и предупредить, что вы летите с ребенком.

Ели не удалось забронировать передние места, тогда стоит взять кресла у окна. Так появится возможность покормить грудью малыша, не привлекая лишнего внимания. А если позволяют средства, можно докупить ещё одно отдельное место, там можно расположить сертифицированное автокресло и долететь в комфорте.

Что взять с собой

Кладите в ручную кладь детское питание допустимых объемов, а также игрушки. Много игрушек. Они спасут, если ребёнок не захочет спать, чем их больше, тем лучше.

Кроме того, захватите сменную одежду, как для себя, так и для ребенка, никто не знает, куда прольётся жидкость или пюре. Пригодятся подгузники с запасом, дополнительные боди и теплые кофточки, в случае ухудшении погоды по прилету.

Нюансы

При взлете и посадке из-за смены давления маленькие дети часто плачут, чтобы помочь малышу избежать дискомфорта, предложите ему грудь, бутылку с водой или соком.

Обычно малыши очень адаптивны и легко подстраиваются к сложностям перелета, ведь главное для ребенка, чтобы мама была рядом. И, кстати, хорошая новость — маленьких детей не укачивает.