Кэшбек с заграничных покупок: что такое Tax Free и как его оформить

На отдыхе в других странах туристы зачастую устраивают шопинг, однако мало кто знает о возможности вернуть часть стоимости приобретенных товаров перед вылетом домой. "Рамблер" подготовил для вас инструкцию, в которой расскажет, как это сделать правильно.

Что такое Tax Free

В стоимость каждого товара включен НДС, который распространяется лишь на резидентов страны, а вот иностранные граждане имеют возможность освободиться от него. При выезде из страны, гражданином которой вы не являетесь, вы имеете право в аэропорту оформить возврат того самого НДС с покупок, совершенных на территории этого государства, если вы пробыли в нем не более трех месяцев.