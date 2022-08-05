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2 часа назад

Кэшбек с заграничных покупок: что такое Tax Free и как его оформить

Мира Маркина

На отдыхе в других странах туристы зачастую устраивают шопинг, однако мало кто знает о возможности вернуть часть стоимости приобретенных товаров перед вылетом домой. "Рамблер" подготовил для вас инструкцию, в которой расскажет, как это сделать правильно.

Кэшбек с заграничных покупок: что такое Tax Free и как его оформить
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Что такое Tax Free

В стоимость каждого товара включен НДС, который распространяется лишь на резидентов страны, а вот иностранные граждане имеют возможность освободиться от него. При выезде из страны, гражданином которой вы не являетесь, вы имеете право в аэропорту оформить возврат того самого НДС с покупок, совершенных на территории этого государства, если вы пробыли в нем не более трех месяцев.

Как его оформить

  1. Выбирайте для шопинга магазины, на которых есть значок "Tax Free" или уточняйте у консультантов или на кассе, сотрудничает ли магазин с системой возврата налога.
  2. При оформлении покупки на кассе оговорите, что вы планируете оформить Tax Free, в таком случае вам заполнят особенный чек, который будет необходимо предъявить в аэропорту для возврата средств.
  3. В здании аэропорта найдите стойку со знаком "Tax Free", подойдите к ней и предъявите чеки и паспорт. ВНИМАНИЕ! Возможно, вас попросят показать сами товары – будьте готовы достать их из багажа. Вещи должны быть с этикетками – неиспользованными.
  4. Сотрудник проставит необходимые отметки и вы сможете получить возврат средств наличными, на банковскую карту или еврочеком, который можно будет обналичить в банке.

Важное!

  • Обязательно выделите на эти процедуры дополнительное время, чтобы не опоздать на регистрацию и рейс.
  • Изучите в магазине, в котором совершаете покупку, памятку о Tax Free.
  • С осторожностью и внимательностью относитесь ко всем чекам и бумажным "пломбам", которые обычно крепят на пакет с покупками – это все будут изучать сотрудники для оформления вам возврата НДС.
  • Ознакомьтесь со списком товаров, на которые распространяется система возврата налога в той стране, в которую вы планируете поехать. Зачастую налог с покупки книг, табака и продуктов питания не возвращается. Это же касается и любых услуг, уже оказанных вам во время вашего путешествия.
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