Как быстро пройти досмотр в аэропорту

В курортный сезон в аэропортах особенно много людей, поэтому приходится стоять в многочасовых очередях на регистрации, паспортном контроле и на досмотре. Есть несколько секретов, которые помогут вам сэкономить время. О них — в материале “Рамблера”.

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Держите в руках посадочный талон и паспорт

Почти на всех пунктах досмотра у вас будут проверять посадочный талон и паспорт. Кроме того, эти документы нужны для прохода в определенные зоны аэропорта. Лучше всего держать это прямо в руках, чтобы не копаться в рюкзаках и сумках. Также можно брать с собой дополнительную маленькую сумку и складывать туда деньги, документы и другие ценные вещи.

Складывайте вещи в обратном порядке

Когда вы пройдете в зону досмотра, возьмите специальный поддон и сложите вещи в порядке, обратном тому, как вы будете их надевать. Например. если у вас есть верхняя одежда, положите ее в конец, так как вы будете надевать ее в последнюю очередь или вовсе понесете в руках. Это ускорит процесс сбора вещей после ленты досмотра.

Выбирайте одежду, которую удобно снимать

На досмотре просят снимать верхнюю одежду и обувь, и многие люди очень долго расстегивают все молнии, ремешки, завязывают шнурки. Поэтому если вы едете в аэропорт в верхней одежде, возьмите куртку на молнии и без пуговиц, а если надеваете обувь, то пусть она будет без шнурков и сложных застежек.

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