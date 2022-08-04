Как понять, что отзывы об отеле – поддельные

Чтобы выбрать отель для идеального отпуска, туристы читают отзывы других путешественников, которые уже побывали там и могли посмотреть на место своими глазами, сделать фотографии и попробовать еду. Однако некоторые отельеры специально подкупают пользователей, которые никогда не были в отеле, чтобы те писали фальшивые отзывы. Иногда фальшивые отзывы заказывают конкуренты, так что негативные мнения тоже могут быть поддельными. О том, как распознать их среди остальных — в материале “Рамблера”.
Если вы видите обилие восклицательных знаков, скобок и других знаков препинания, обозначающих эмоции, есть высокая вероятность, что отзыв об отеле — подделка. С помощью знаков препинания в фальшивых отзывах комментаторы пытаются усилить свои положительные или отрицательные эмоции об отеле.
“Мы ездили в этот отель с моими родителями, сыном, троюродными братьями и попугаем…”, — если вы видите такой подробный отзыв об отеле, где есть много личных деталей человека, то есть большая вероятность о том, что он поддельный. Дело в том, что такие люди стараются дать побольше деталей, которые не касаются отеля для того, чтобы отзыв был более правдивым. Старайтесь обращать внимание на такие отзывы, чтобы не попасться.
Так как людей для написания отзывов находят удаленно, как правило, они не коммуницируют между собой. Именно поэтому часто отзывы на один и тот же отель появляются буквально друг за другом. Такое может быть и с реальными отзывами, но чаще всего это происходит в туристический сезон, когда домой после отдыха приезжает целая группа людей. Обращайте внимание на дату написания и время отдыха, так вы поймете, насколько отзыв реален.