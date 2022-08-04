Как понять, что отзывы об отеле – поддельные

Чтобы выбрать отель для идеального отпуска, туристы читают отзывы других путешественников, которые уже побывали там и могли посмотреть на место своими глазами, сделать фотографии и попробовать еду. Однако некоторые отельеры специально подкупают пользователей, которые никогда не были в отеле, чтобы те писали фальшивые отзывы. Иногда фальшивые отзывы заказывают конкуренты, так что негативные мнения тоже могут быть поддельными. О том, как распознать их среди остальных — в материале “Рамблера”.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Много знаков препинания

Если вы видите обилие восклицательных знаков, скобок и других знаков препинания, обозначающих эмоции, есть высокая вероятность, что отзыв об отеле — подделка. С помощью знаков препинания в фальшивых отзывах комментаторы пытаются усилить свои положительные или отрицательные эмоции об отеле.

Обилие ненужных деталей

“Мы ездили в этот отель с моими родителями, сыном, троюродными братьями и попугаем…”, — если вы видите такой подробный отзыв об отеле, где есть много личных деталей человека, то есть большая вероятность о том, что он поддельный. Дело в том, что такие люди стараются дать побольше деталей, которые не касаются отеля для того, чтобы отзыв был более правдивым. Старайтесь обращать внимание на такие отзывы, чтобы не попасться.

Несколько отзывов в одну дату подряд