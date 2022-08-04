Кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Основной оплачиваемый отпуск далеко не предел для тех, кто трудится в непростых условиях, рискует жизнью или пострадал при исполнении служебных обязанностей. У них есть право на дополнительный отдых, причем за счет работодателя, и в отдельных случаях достаточно продолжительный. Кому и сколько дней должны предоставить, выясняла «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Исключительное положение

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Официальное трудоустройство гарантирует ежегодный оплачиваемый отпуск минимум на 28 дней, но отдых можно продлить. Этот бонус доступен только в случаях, указанных в статье 116 Трудового кодекса РФ:

- работа во вредных или опасных условиях;

- особый характер деятельности;

- труд в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- ненормированный рабочий день;

- работа в представительствах России за рубежом.

Льгота полагается спортсменам, тренерам и медикам. В списке также:

- ветеринары и персонал, работающий с больными туберкулезом сельскохозяйственными животными;

- специалисты, которые лечат ВИЧ-инфицированных или контактируют с материалами, содержащими вирус;

- работники, оказывающие психиатрическую помощь;

- пострадавшие от радиации на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк» и Семипалатинском полигоне;

- сотрудники подразделений особого риска;

- спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб;

- участники Российской антарктической экспедиции, в том числе экипажи морских и воздушных судов;

- работники воздушного транспорта.

За вредность

Дополнительный отпуск по этому основанию предоставляют, например, занятым в горнодобывающей или химической промышленности, если:

- после специальной оценки, которую проводят раз в пять лет, условия труда признаны вредными;

- рабочие места соответствуют минимум второй степени вредности из четырех или сочтены опасными;

- периоды такой занятости включены в стаж.

Минимальная продолжительность отпуска — семь календарных дней. Часть, превышающая этот срок, по желанию работника можно заменить компенсацией, если это предусмотрено отраслевым соглашением или коллективным договором.

Особый характер и ненормированный график

Претендентов на дополнительный отпуск за особый характер труда определяет Правительство РФ. На основании постановления от 31 декабря 1994 года на такую льготу вправе претендовать работники территориальных органов Чеченской Республики и командированные туда специалисты. Им гарантировано два дня за каждый полный месяц.

А постановлением от 30 декабря 1998-го три дня дается врачам общей практики и работающим с ними медицинским сестрам. Они должны занимать свои посты больше трех лет без перерыва.

Столько же полагается при ненормированном графике. Если он прописан в трудовом договоре, лишние дни обязаны приплюсовать к основному отпуску, даже если за год сотрудника ни разу не попросили задержаться.

Застрявшим во льдах

В районах Крайнего Севера дополнительный отпуск составляет 24 дня, а в местностях, приравненных к ним, — 16. На территориях Севера, где действуют районный коэффициент и процентная надбавка, — 8. Отдохнуть можно после шести месяцев работы без перерыва. Это касается в том числе совместителей и вахтовиков.

Работники имеют право:

- на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа на отдых и обратно — раз в два года;

- отпуск без сохранения зарплаты для проезда в оба конца;

- дополнительные дни за работу во вредных и опасных условиях.

Общая продолжительность отдыха не может превышать шести месяцев. При этом суммировать все виды отпусков допускается не более чем за два года.

Тем, кто на чужбине

Законодатели защитили права работающих в российских представительствах за границей. Минимум три дня плюсуют им к отпуску, если в стране пребывания:

- тяжелые климатические условия;

- неблагоприятная экологическая или эпидемиологическая обстановка;

- военные действия, вооруженные конфликты;

- нестабильная общественно-политическая ситуация, террористические акты;

- высокий уровень преступности.

Такие государства перечислены в постановлении Правительства РФ от 21 апреля 2010 года. Среди них, например, Алжир и Вьетнам, Израиль и Китай, Мозамбик и другие страны, перечень обширный.

Полярникам — больше всех

На четыре дня увеличивают отдых спортсменам и тренерам.

У работников воздушного транспорта все зависит от налета часов, а у различных категорий медиков — от стажа, вида деятельности, замещаемой должности. Важно также, чтобы профессия была в утвержденном Правительством перечне.

Две недели полагается пострадавшим от радиационных катастроф и инвалидам — перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания.

На семь дней могут рассчитывать постоянно проживающие или работающие в зонах с льготным социально-экономическим статусом. Такой статус имеют территории в границах радиоактивного загрязнения из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Спасателям отпуск рассчитывают так: один день за 24 часа аварийно-спасательных работ, но не больше 15 суток.