Эксперт дал рекомендации, как бюджетно отдохнуть этим летом

По данным экспертов, почти четверть россиян готовы на летний отпуск потратить не более 50 тысяч рублей. Где можно отдохнуть за эти деньги? Об этом телеканал «МИР 24» спросил председателя совета директоров туристической компании Дмитрия Горина.

Фото: Мир24 Мир24

- Начнем с заграничного отдыха. Этим летом здорово подорожало все. Любимая россиянами Турция подорожала минимум на 50%, с чем связано?

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Дмитрий Горин: Прежде всего, изменилась транспортная логистика, и часть аэропортов, увы, закрыты. Не полностью выполняется международное авиасообщение. Рейсы летают в облет территорий, например, через территорию Казахстана. И если раньше мы с вами летели в Сочи или в Турцию напрямую, то сейчас время увеличилось в среднем на полтора-два часа. Это увеличило стоимость билетов. Ну и подорожание связано с меньшим количеством рейсов. Спрос сейчас достаточно высокий, сезон отпусков. Поэтому именно туркомпании предлагают пакетные предложения по всем направлениям, где нет ограничений.

- Но если брать турецкое побережье, в какую сумму в августе обойдется самый бюджетный тур?

Дмитрий Горин: Бюджетным это нельзя назвать. В этом году средний чек по Турции увеличился, несмотря на стабилизацию курсов валют рубля, евро, доллара. Если в прошлом году средний чек летом в июле-августе стартовал от 110 тысяч рублей, то сейчас это 170-250 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет. Конечно, впереди бархатный сезон, и цены будут чуть менее кусачие. Но в любом случае, увы, цены по международным направлениям стали выше прежде всего из-за дорогого авиаперелета.

- Есть же профессиональные охотники за горящими турами. Если попробовать использовать эту опцию, удастся ли ощутимо сэкономить?

Дмитрий Горин: В последние годы категория горящих туров уходит в прошлое. Уже три года они – редкое явление в туризме. Сейчас, когда количество рейсов в ту же Турцию в два раза ниже, то и горящих туров нет.

Сейчас, наоборот, самые горящие, лучшие цены, – это когда только открывается продажа пакетных туров и отрывается бронирование билетов. Например, в ту же Турцию при открытии продаж на летний сезон цены были в диапазоне 30-40 тысяч рублей. Эти же билеты сейчас стоят от 60 до 120 тысяч рублей. Поэтому в пакетных турах, конечно же, есть специальная туристическая перевозка, и лучше покупать заранее.

- Есть еще люди, которые по привычке думают, что самостоятельный отдых обойдется дешевле, чем пакетный тур, организованный турагентством. А на самом деле, какое соотношение цены получается?

Дмитрий Горин: Это тоже все в прошлом. Так как как раз индивидуальные билеты на регулярных рейсах теперь в разы дороже, чем годом ранее. Средний чек в турецкую Анталию был 20 тысяч рублей, теперь же это минимально 60 тысяч рублей. В пакетном туре все-таки есть специальная опция по цене в гостиницу и специальная опция на авиабилеты.

Есть еще трансмодальные перевозки. Если вы хотите самостоятельно сэкономить если у вас планируется поездка в Европу, проще это сделать, путешествуя на автомобиле или автобусе до Латвии, Литвы, Эстонии или Финляндии, и дальше лоукост-авиакомпаниями в европейские страны. Или в приграничные страны.

- Еще один момент. Если вспоминать популярное направление морского, пляжного отдыха Египет, то, я так понимаю, если Турция подросла, то и Египет тоже. Хотя есть у меня знакомые, которые съездили уже туда.

Дмитрий Горин: По Египту сезон еще впереди. Если в Турцию в неделю выполняется 750 рейсов турецкими и российскими авиакомпаниями, то в Египет пока в неделю летает всего 30-40 самолетов. Цены по Египту все же более доступные. Там много экономичных отелей. И, например, сейчас есть пакетные предложения на двоих в Египет от 130-140 тысяч рублей. Это все-таки дешевле, чем отдых в Турции.

- Заметно дешевле, я бы сказал. Путевки в Краснодарский край, по мнению экспертов, тоже подорожали на 46% , такое очень точное указание. То есть на бюджетный отдых в августе в Сочи рассчитывать не приходится?

Дмитрий Горин: Здесь надо Краснодарский край смотреть шире, потому что есть еще Анапа, Геленджик, где цены ниже, чем в Сочи. В Сочи просто есть прямые перелеты, а в Анапу, Геленджик нужно ехать еще, например, семь часов на поезде «Ласточка» из Сочи. Но кто-то путешествует самостоятельно на машинах.

Средний чек по Краснодарскому краю повысился от 10% до 17%. И то в пик сезона наиболее ощутимо подорожание в отели категории «Пять звезд». Но отели есть более доступные – две, три, четыре звезды. И, конечно, здесь тоже опыт показывает, что лучше бронировать путевки заранее.

Впереди бархатный сезон, и с 1 октября начнется период путешествий по акциям кэшбека по России. Это 20%, которые были доступны после открытия окна продаж.

- Если наличие моря для отдыха не принципиально, то какие направления в августе будут недорогими, но при этом интересными?

Дмитрий Горин: Помимо моря, есть много другой воды. Речные круизы, есть отдых на озерах. Очень популярны Карелия, Байкал, и теперь туда есть специальные чартерные рейсы, их организовывают туроператоры.

Сейчас, после пандемии, мы видим возвращение путешественников к экскурсионным турам. И Москва, Санкт-Петербург как раз здесь являются отличным окном возможностей для путешествий. Но не только эти города. Это и Казань, и Нижний Новгород, и Самара, и многие другие российские города привлекают экскурсионными турами.

- А если человек собирается самостоятельно бронировать гостиницы и все необходимое на Кавказе, в какую сумму можно уложиться? Имеется в виду не побережье.

Дмитрий Горин: Здесь нужно учитывать транспорт, которым вы будете добираться. Потому что это, как правило, 50% стоимости всего турпакета. Ну по Кавказу есть много доступных направлений. В этом году, например, регионы Северного Кавказа были в числе туристических чартерных рейсов. И такая практика будет продолжаться.

Все зависит от категории гостиницы, это может быть и 20, и 50 тысяч рублей на человека. Но сейчас туроператоры как раз разгружают перегруженные регионы или регионы, куда сложно добраться из-за меньшего количества рейсов.

- Тогда, резюмируя все сказанное, какие правила помогут, с одной стороны, остаться в рамках отпускного бюджета, а с другой стороны, не испортить удовольствие от отдыха?