Когда стоит бронировать билеты на Новый год

Довольно многие хотят провести новогодние праздники вдали от дома. Однако, как известно, чем ближе дата отъезда, тем выше стоимость билетов. "Рамблер" расскажет, когда выгоднее всего приобретать авиабилеты в путешествие на Новый год. Спойлер: уже сейчас.

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Так, самый большой спрос на авиабилеты наблюдается в период с конца декабря по начало января. Это самое доходное время для авиакомпаний. Пользуясь большим спросом, перевозчики зачастую заметно повышают стоимость на эти даты. Поэтому, чем раньше вы приобретете билеты, тем выгоднее окажется ваше новогоднее путешествие.

Эксперты рекомендуют бронировать авиабилеты в летний сезон, именно в этот период можно приобрести их по более низким тарифам.

Тем ближе праздничные дни, тем выше стоимость. Если говорить про Новый год, то стоимость билетов начинает заметно возрастать уже с ноября.

Кроме этого, как мы уже написали, спрос на авиабилеты на новогодний период очень высок, поэтому не стоит затягивать и по той причине, что билетов просто может не остаться на выбранные даты.