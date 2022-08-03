Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Когда стоит бронировать билеты на Новый год

Мария Иглина

Довольно многие хотят провести новогодние праздники вдали от дома. Однако, как известно, чем ближе дата отъезда, тем выше стоимость билетов. "Рамблер" расскажет, когда выгоднее всего приобретать авиабилеты в путешествие на Новый год. Спойлер: уже сейчас.

Когда стоит бронировать билеты на Новый год
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, самый большой спрос на авиабилеты наблюдается в период с конца декабря по начало января. Это самое доходное время для авиакомпаний. Пользуясь большим спросом, перевозчики зачастую заметно повышают стоимость на эти даты. Поэтому, чем раньше вы приобретете билеты, тем выгоднее окажется ваше новогоднее путешествие.

Эксперты рекомендуют бронировать авиабилеты в летний сезон, именно в этот период можно приобрести их по более низким тарифам.

Тем ближе праздничные дни, тем выше стоимость. Если говорить про Новый год, то стоимость билетов начинает заметно возрастать уже с ноября.

Кроме этого, как мы уже написали, спрос на авиабилеты на новогодний период очень высок, поэтому не стоит затягивать и по той причине, что билетов просто может не остаться на выбранные даты.

Если вы уже знаете, куда хотите отправиться, то стоит помнить и о том, что довольно многие авиакомпании устраивают акции и распродажи авиабилетов на некоторые направления.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители