Раскрыты выгодные способы обмена валюты в Таиланде

Российским туристам раскрыли несколько вариантов, где и как обменять валюту во время отдыха в Таиланде по выгодному курсу. Способы собрали специалисты портала TourDom.ru.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, обменять наличные рубли в тайских пунктах обмена можно по среднему курсу 1 бат за 1,82-1,88 рубля. Отмечается, что этот курс ниже, чем у ЦБ, однако так туристы не потеряют на конвертации рубль/доллар/бат. Кроме того, получить баты можно у «проверенных менял»: на рублевую карту обменщика делается рублевый перевод, а после посредник отдает клиенту тайскую валюту.

«Также могут перевести нацвалюту на тайскую карту. Другие туристы советуют лететь в королевство уже с долларами, так как, по их словам, с обменом американской денежной единицы проблем почти не возникает»,

— добавили в TourDom.ru.

Еще один распространенный способ обмена — помощь пользователей в тематических группах. Так, юзеры предлагают свой курс и условия обмена в ответ на запрос нужного количества бат.