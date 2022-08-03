Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Россиянам раскрыли выгодные способы обмена валюты в Таиланде

Lenta.ru

Российским туристам раскрыли несколько вариантов, где и как обменять валюту во время отдыха в Таиланде по выгодному курсу. Способы собрали специалисты портала TourDom.ru.

Раскрыты выгодные способы обмена валюты в Таиланде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, обменять наличные рубли в тайских пунктах обмена можно по среднему курсу 1 бат за 1,82-1,88 рубля. Отмечается, что этот курс ниже, чем у ЦБ, однако так туристы не потеряют на конвертации рубль/доллар/бат. Кроме того, получить баты можно у «проверенных менял»: на рублевую карту обменщика делается рублевый перевод, а после посредник отдает клиенту тайскую валюту.

«Также могут перевести нацвалюту на тайскую карту. Другие туристы советуют лететь в королевство уже с долларами, так как, по их словам, с обменом американской денежной единицы проблем почти не возникает»,

— добавили в TourDom.ru.

Еще один распространенный способ обмена — помощь пользователей в тематических группах. Так, юзеры предлагают свой курс и условия обмена в ответ на запрос нужного количества бат.

Ранее в августе посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что специалисты работают над проектом внедрения российской карты «Мир» в королевстве, так как на нее имеется запрос со стороны российских туристов.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители