Многие путешественники предпочитают отелям посуточные квартиры в аренду. Как правило, это обходится дешевле, но и при бронировании квартиры на несколько суток, нужно помнить о некоторых вещах. О том, на что обратить внимание при посуточной аренде — в материале “Рамблера”.

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Заключение договора

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Некоторые арендодатели не заключают с постояльцами договор, но это может быть предусмотрено правилами сервиса бронирования. Если вы предварительно оставляли там какие-либо данные, то на этом не стоит останавливать внимание. Однако если это не предусмотрено сервисом бронирования, стоит дополнительно заключить письменные договоренности с владельцем квартиры. Если он просит дополнительный залог, это тоже нужно упомянуть в договоре. В том случае, если владелец отказывается заключать договор, лучше найти другое жилье.

Осмотр квартиры на предмет повреждений

Лучше заранее зафиксировать повреждения и поломки, которые вы нашли при первом осмотре квартиры. Внимательно проверяйте царапины, комплект посуды, а также сантехнику и электронику. Если что-то не работает, зафиксируйте это в переписке с владельцем и подкрепите фотографиями. В случае, если неисправность была найдена после того, как вам уже передали ключи, то лучше отправить фото и видео с датой и временем съемки.

Проверьте чистоту квартиры

Как правило, владельцы заказывают клининговую службу после каждого постояльца, но можно встретиться с недобросовестными арендодателями, которые только протирают поверхности и подметают полы после предыдущих жильцов. Посмотрите на грязь в труднодоступных местах, например, под кроватью. Если вы нашли там мусор, то, вероятнее всего, в других местах убирали не так тщательно, как хотелось бы. Лучше пройтись по всем поверхностям антисептиком или попросить у владельца заказать услуги клининговой службы еще раз.

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