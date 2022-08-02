Специалист раскрыл главные правила курортного романа

Золотистый песок, нежный морской прибой, зажигательная обстановка и новые знакомства…Особая атмосфера для наслаждений, веселья и своей истории под названием «курортный роман». Женский коуч, психолог Ксения Гусева поделилась с «Рамблер» секретами, которые не превратят красивое знакомство в горькое разочарование.

Фото: Кадр из фильма «Курортный роман 2» Кадр из фильма «Курортный роман 2»

Это несерьезно

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Большинство курортных знакомств изначально имеют срок годности. Как правило, это 9-11 ночей отпуска. Но несмотря на скоротечность, это может быть здорово, ведь перед вами — отличная возможность насладиться новыми эмоциями и сохранить теплые воспоминания о страстном отдыхе. Относиться к таким отношениям надо максимально просто, соблюдать некоторые правила, и тогда надежды обоих участников будут оправданы.

Ксения Гусева Психолог, женский коуч

Не рисовать светлое будущее в фате и быть в моменте.

Задать себе несколько вопросов. Знаю ли я, что это временная связь? Хочется мне в нее погрузиться? Смогу ли справиться с эмоциями, когда вс6 закончится? Если ответы утвердительные, можно смело плыть по течению. Конечно, потом может случиться продолжение отношений (если вдруг захочется большего), но пусть это будет приятной неожиданностью, нежели изначальным расчетом.

Отдыхать в кайф при взаимном согласии.

Все мы взрослые, и соглашаться на любое развитие событий важно при обоюдном интересе и желании. Можно позволить несколько дней побыть совсем другой и увезти положительные эмоции с собой.

Все, что было в Вегасе, остается там же.

Поворот сюжета может быть разным. Кто-то ищет курортного романа сознательно, но уже состоит в отношениях. Другие свободны, но тоже не готовы к тому, чтобы узнавать человека в другой обстановке. Люди ведут себя по-разному на работе и на отдыхе. Поэтому книжка должна закрыться, а ее герои получить то, на что сразу рассчитывали.

Роман с продолжением

Но бывают исключения и некоторые курортные романы не заканчиваются вместе с датой отъезда из отеля. Пара может начать строить отношения – гармоничные, теплые, здоровые. Что делать, если в планах не только секс без обязательств? Ксения Гусева Психолог, женский коуч

Не слушать сладкие речи

Вернее, слушать можно, но они должны быть подкреплены поступками и действиями. Не надо бояться просить заботы, ухаживаний, задавать вопросы о планах и смотреть на реакцию.

Отодвинуть, по возможности, близость.

Всегда видно мужчину, который не получая свое, резко теряет интерес. Если же ему хочется большего, он включится в азартную игру – будет ухаживать, дарить подарки, задавать вопросы и включаться в вашу жизнь. Гарантий, конечно, тоже никто не даст. Но по крайней мере, можно узнать друг друга не только на уровне взаимной химии и гормонов, а гораздо глубже.

Общаться после отпуска.

Много вопросов о будущем задавать не стоит – вы еще не так хорошо узнали друг друга. Но всегда можно спросить, как и когда мы встретимся в следующий раз и, возможно, запланировать следующую поездку. То, насколько мужчина включен, будет определять все его дальнейшие действия.

И минусы, и плюсы