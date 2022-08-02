Какие паразиты водятся в отелях

Горничные проводят ежедневную уборку в отелях, но даже самые профессиональные из них не могут тщательно продезинфицировать все поверхности. Во-первых, на это просто не хватит времени, а, во-вторых, паразиты могут быть в таких местах, что только смена всей мебели поможет от них избавиться. О том, чем можно заразиться в номере отеля, и как этого избежать — в материале “Рамблера”.

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Постельные клопы

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Их можно заметить не сразу, так как в дневное время они прячутся в кровати, подушках, одеялах и одежде. Чаще всего они активизируются ночью, и узнают о них люди только на утро, когда просыпаются с укусами.

Сами по себе постельные клопы не опасны для человека. Их укусы вызывают зуд, в тяжелых случаях они могут стать причиной аллергических реакций. Также через расчесанную рану можно занести инфекцию, но не более.

Если вы заметили на себе укусы или увидели ночью постельного клопа, то избежать их просто так не удасться. Лучше всего попросить другой номер и исследовать его, так как если клопы есть в одном номере, то высокая вероятность их появления в других номерах.

Криптоспоридии

Этих паразитов вы не сможете увидеть, так как они настолько малы, что обнаружить их можно только после того, как человек заразился. Они размножаются в воде, поэтому их легко “подцепить” в бассейне отеля. Чтобы снизить риск заболевания, нужно не глотать воду и не допускать ее попадания в рот и дыхательные пути.

Эта бактерия вызывает инфекцию, которая повреждает ЖКТ. Она опасна для людей с ослабленным иммунитетом, у здоровых она вызывает инфекцию с диареей, рвотой и болями в животе. Как правило, лечится она в течение трех недель.

Лямблии

Еще один паразит, который встречается в отелях, живет преимущественно в бассейнах. Причиной его размножения становится отсутствие уборки и специальных химикатов. Понять, что в воде бассейна есть лямблии, можно, если посмотреть на воду. Если она мутная, а на стенках есть скользкий цветной налет, в этом бассейне лучше не плавать.