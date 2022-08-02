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4 часа назад

Как сэкономить на покупке авиабилетов: советы экспертов

Мир24иещё 2

Покупать авиабилеты иностранных авиакомпаний при росте доллара выгоднее до среды, рассказали РИА «Новости» в сервисе Aviasales.

Как сэкономить на покупке авиабилетов: советы экспертов
Фото: Мир24Мир24

Аналитики компании заявили, что время суток и день недели на цену билетов, как правило, не влияет. Единственное исключение – периоды, когда резко растет курс доллара.

«В такие недели выгоднее покупать билеты иностранных авиакомпаний до ночи со вторника на среду. В эту ночь курсы валют в международных системах бронирований (GDS) пересчитываются по курсу ЦБ РФ на вторник. Курс влияет на цену билетов на протяжении всей последующей недели», – пояснили эксперты.

По их словам, оптимальное время для приобретения билетов меняется в зависимости от сезона. Билеты по России с вылетом в летнее время выгоднее брать за 15-25 дней до путешествия. С вылетом осенью – за 30-60 дней. Весной и зимой – оптимально за 2-3 месяца.

Аналитики отметили, что если цена на билеты упала, то смысла ждать еще большего снижения нет. Существует довольно высокая вероятность того, что при следующем скачке стоимость снова вырастет.

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