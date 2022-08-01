Запрет на выезд за границу: как проверить и снять

Покупка тура или билета еще не гарантирует, что отпуск состоится – некоторые туристы остаются ни с чем из-за долгов и запретов на вылет. Как проверить наличие задолженности и можно ли решить проблему прямо в аэропорту?

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

С 20 июня вступили в силу поправки, которые касаются деятельности судебных приставов и выезда должников из России. Ранее запрет снимался только по решению должностного лица. Согласно задумке, если турист узнает о своей задолженности непосредственно в аэропорту и оплатит ее перед вылетом, ограничения должны быть сняты автоматически. Но сама система еще не налажена, и на ее полное внедрение может понадобиться до полугода, говорил тогда директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов.

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Стоит ли рисковать и отправляться в аэропорт, не проверив наличие неоплаченных штрафов, долгов и возможный запрет на выезд, редакции TourDom.ru рассказали юристы.

«Что касается снятия запрета прямо в аэропорту, пока это больше громкие заголовки в СМИ. Если внимательно изучить изменения в этой части с июня 2022 года, то станет понятно, что ограничения могут сниматься автоматически, но по некоторым категориям производств. Если технической возможности нет, то решение вопроса, как и прежде, возлагается на должностное лицо. Далее информация о снятом ограничении по каналам взаимодействия поступает в систему пограничной службы. И тут тоже указано, что в случае каких-либо технических проблем информация должна передаваться письмом. Поэтому, пока на практике не увидим массовый положительный опыт у выезжающих и отработанную систему, говорить утвердительно, что получится снять запрет в аэропорту, не стоит»,

– отметила юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская.

«Я не рекомендовала бы туристам оставлять все на последний момент. Система еще не настроена полностью. В программе могут быть ошибки, которые периодически возникают как на сайте Госуслуг, так и на других ресурсах. То есть если вы окажетесь в аэропорту и у вас будет право на погашение задолженности, но произойдет технический сбой, то вам ничем не смогут помочь. Решением такого вопроса лучше заниматься заблаговременно»,

– рассказала Олеся Аблёзгова, кандидат юридических наук. Шансы снять запрет на выезд все же есть, но пока что они минимальны.

Она добавила, что в качестве превентивных мер следует подписаться на Госуслугах на уведомления данных исполнительных производств. Благодаря этой рассылке получится вовремя узнать о штрафах или долгах и оплатить их.

Также можно проверить задолженность на сайте Федеральной службы судебных приставов. На этом ресурсе достаточно ввести в поле свои ФИО и дату рождения, и на экране отобразится информация о наличии или отсутствии долгов. Если их нет, то можно спокойно лететь в отпуск. Если долги есть, то нужно узнать, введено ли ограничение на выезд из России. Автоматически запрет не вводится, то есть у человека может быть задолженность, но пересекать границу ему разрешено. В каждом конкретном случае это необходимо проверять: можно сделать запрос через те же Госуслуги или обратиться к судебному приставу по месту жительства. Если долг признан, то нужно оплатить его и отправить квитанцию в отдел судебных приставов. Если турист не согласен с задолженностью и есть вероятность, что возникла ошибка, то нужно записаться на личный прием.