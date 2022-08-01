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43 минуты назад

Почему на двигателях самолётов не устанавливают сетки для защиты от птиц

Ferra.ru

Авиарейсов во всём мире сейчас становится всё больше. Поэтому всё чаще можно услышать о происшествиях, связанных с тем, что в двигатель самолёта попала птица. Причём издание American Scientist отмечает, что в 1990-2015 годы количество таких столкновений авиалайнеров с птицами повысилось в 7,4 раз. Так почему же инженеры всё ещё не устанавливают на двигатели сетки, чтобы такого не случалось?

Почему на двигателях самолётов не устанавливают сетки от птиц
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Турбовентиляторные реактивные двигатели авиалайнеров сегодня стали производить меньше шума, чем раньше. Из-за этого птицы позже замечают приближение самолёта и позже на это реагируют. Так почему до сих пор на двигатели самолётов не стали устанавливать сетки?

Этому есть два объяснения, по словам пользователя iXBT.com. Первое - невозможность таким образом решить проблему попадания птиц в двигатель полностью. Опаснее всего для лайнера пернатые становятся во время его посадки или взлёта. Скорость самолёта в этом случае равняется примерно 200 км/ч, поэтому в случае столкновения с сеткой на двигателе птица будет порублена на куски или же сама сетка сломается и её части попадут в двигатель. Это всё лишь усугубит ситуацию.

Ferra.ru

Вторая причина заключается в экономии. Такие заградительные сетки будут стоить очень недёшево, к тому же расход топлива тоже повысится в этом случае. Связано это с тем, что подобные сетки очень сильно повлияют на эффективность работы двигателя и не лучшим образом.

Также Международная организация гражданской авиации подчёркивает, что столкновение с птицей лишь в 11 % случаев имеет серьёзные последствия для самолётов. А сталкиваются с пернатыми, согласно статистике, лишь один из двух тысяч рейсов.

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