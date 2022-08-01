Гид по верхней полке: основные правила поездки

Перед путешествием на поезде у пассажиров есть выбор покупки верхней или нижней полки в купе. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, но предпочтения людей разнятся. Верхнюю полку считают менее безопасной, так как с нее с легкостью можно упасть, и действительно были случаи, когд люди травмировались. Однако, чтобы путешествия были без неприятных последствий, нужно соблюдать правила безопасности. О них — в материале “Рамблера”.

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Кому не подойдет верхняя полка

Характеристики верхних полок отличаются в зависимости от вагона и даты его производства. Например, в старых составах верхние полки выдерживают меньше, чем в новых. Средний вес, который она может выдержать — 300 килограммов. Поэтому даже самый упитанный человек поместится на ней. Однако тучным людям может быть тяжело забираться туда. Ширина полки в среднем составляет от 58 до 60 сантиметров, но может варьироваться.

Также при выборе верхних полок нужно быть аккуратными высоким людям. Например, боковые полки в плацкарте и те, что расположены у туалетов, имеют перегородки, поэтому высоким лучше не покупать себе эти места. Дело в том, что их длина составляет не более 170 сантиметров. Поэтому, если вы высокий, лучше подобрать себе другое место.

Права на нижнюю полку

Еще один вопрос, который остается предметом споров многие годы. Если вы покупаете билет на верхнюю полку, вы не можете сесть на нижнюю, если пассажир не дает вам этого сделать. Необходимо проявлять чудеса дипломатии.

Нижние полки традиционно чуть дороже из-за того, что пассажир получает право обедать сидя за столиком. При этом столом в купе можно пользоваться всем пассажирам. И даже, если у вас билет только на верхнюю полку, вы можете оставить там свои вещи.