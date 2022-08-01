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4 часа назад

Зачем проводник забирает на ночь билеты

Мария Каткова

Многие люди предпочитают путешествовать поездами, а не самолетами, несмотря на то, что поезд занимает значительно больше времени и не всегда комфортен для передвижения. Однако в поездах царит своя атмосфера и есть свои правила. Вы могли заметить, что проводники собирают корешки от билетов перед тем, как в вагоне выключат свет. Иногда это делают спустя некоторое время после того, как состав отправился в путь. Зачем они это делают — в материале “Рамблера”.

Зачем проводник забирает на ночь билеты
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отчетность о пассажирах

Ночью проводники продолжают свою работу, и только потом ложатся спать. Они сверяют документы, составляют отчетности и ведомости о пассажирах. Так, с помощью собранных билетов, они понимают, кто отстал от поезда, не поехал в путешествие, а также отчитываются о свободных местах в вагоне для тех, кто едет транзитом.

С помощью этих ведомостей можно выявить тех, кто отстал от поезда во время предыдущих остановок. Если это произошло, проводнику придется собрать вещи и документы пассажира и передать их в камеру хранения на следующую станцию.

Выдача белья

Не во всех билетах включена оплата за постельное белье, поэтому перед сном проводник проверяет, кто из пассажиров оплатил эту услугу, а кто — нет. Так, он выдает постельное белье тем, кто заранее позаботился об этом. Однако эту услугу можно оплатить в самом поезде, поэтому не обязательно покупать ее заранее.

Пробуждение на нужной станции

Если человек выходит не на конечной, проводник будет его за полчаса до остановки. Эта информация также есть в билете, поэтому проводнику нужно знать, на каком месте едет пассажир, следующий до определенной остановки. Если проводник забрал у вас билет, то можете не беспокоиться о том, что проспите высадку.

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